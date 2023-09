The Italian Sea Group, varato il super catamarano a motore ‘This is It’

Carrara, 18 settembre 2023 – The Italian Sea Group annuncia il varo di ‘This is it’, super catamarano a motore della flotta Tecnomar lungo 43,5 m e largo 14,5 m con circa 750Gt.

“La realizzazione di questo straordinario progetto sfida la percezione del 'convenzionale’, spingendoci a ripensare totalmente la frontiera dei parametri estetici - commenta Giovanni Costantino, founder e ceo di The Italian Sea Group - ‘This is it’ nasce come connubio perfetto tra i desideri di un armatore audace e un brand come Tecnomar, in grado di raccogliere una sfida così ambiziosa ed impegnativa. Presenteremo in anteprima mondiale questo iconico yacht in occasione del Monaco Yacht Show".

‘This is it’ è una nuova entusiasmante presenza nel panorama dei catamarani che sfida le convenzioni con il suo design unico ed innovativo. Tradizione e innovazione si fondono dando vita ad un concetto di lifestyle e stile radicali, definiti da un layout dalle evidenti asimmetrie e da una silohuette decisa e accattivante avvolta da oltre 600 metri quadrati di imponenti vetrate, si spiega in una nota. ‘This is it’ è stata una grande sfida per il team di progettisti Tisg, a partire dal controllo del peso, fattore di enorme rilevanza soprattutto in considerazione della grande quantità di vetro utilizzata. La complessa forma curvilinea della sovrastruttura in alluminio ha spinto al limite la performance del prezioso materiale. Le linee dello scafo sono ottimizzate per migliorare l'efficienza idrodinamica, determinando una significativa riduzione dei consumi e, pertanto, delle emissioni. Lo yacht è dotato di un'innovativa tecnologia di trattamento dei gas di scarico per la riduzione delle emissioni di ossido di azoto. Il design degli interni con le sei cabine, la massagge room e la cucina con vetro polarizzato per eventi e show cooking, rispecchia la visione avveniristica degli esterni, arricchendosi di dettagli ricercati e materiali sofisticati. La zona armatoriale oltre ad un ampio skylight con un'altezza di 3,3 m e una terrazza panoramica, è caratterizzata da un particolare giardino verticale che attraversa due ponti. Pelle ed alcantara, rovere e teak dialogano con forme sinuose, scandite da decisi tagli geometrici ed inserti in marmo grigio.