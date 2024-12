Castello del Piagnaro più inclusivo. Sarà realizzato un ascensore per abbattere tutte le barriere

Diventeranno tre gli ascensori a servizio del castello del Piagnaro e del Museo delle statue stele. Col nuovo anno andranno a realizzarsi le opere riguardanti il finanziamento di 500mila euro, ottenuto nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero della Cultura per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura su risorse del Pnrr, per un ascensore che consentirà la visita dell’intero Castello indipendentemente dall’apertura del Museo. E quindi facendo a meno dell’ascensore interno che dal piano terra porta fino al primo piano della fortezza, realizzato attraverso il progetto transfrontaliero Accessit. Mentre il primo ascensore, quello che da Porta Parma arriva sino all’esterno del castello era stato finanziato con un milione e mezzo di euro stanziato dalla Regione Toscana.

"L’investimento ha lo scopo di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale – spiega il consigliere delegato al Sociale Paolo Parodi –. Occorre aumentare e diversificare l’offerta culturale rivolta a un più ampio spettro di utenti attraverso percorsi di visita innovativi e migliorare la qualità dei servizi".

Il Coordinatore provinciale dell’Osservatorio disabilità, Giacomo Perfigli, con il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri e il delegato alla disabilità Paolo Parodi hanno svolto un sopralluogo sulle le opere effettuate per agevolare l’accessibilità sul territorio comunale: l’ascensore che ha permesso di rendere visitabile a tutti il Castelo del Piagnaro e il Museo delle Statue Stele, l’accessibilità all’ufficio informazioni turistiche. Si è parlato anche di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche che il Comune ha adottato anni fa ed è anche uno dei pochi ad averlo. E’ stato ricordato anche che da sei mesi la Stazione è entrata a far parte del circuito di assistenza Sala Blu permettendo l’accesso ai treni a chi ha problemi di deambulazione. Questo programma potrebbe anche riportare alla funzionalità gli ascensori che dal sottopasso portano ai binari della stazione.

Tra gli altri progetti futuri c’è la realizzazione di una passerella per rendere accessibile e percorrere in sicurezza il ‘Ponte dei quattro Santi’, e la realizzazione di un ascensore al municipio per raggiungere il primo piano.

Natalino Benacci