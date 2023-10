Castagnola nel cuore. I paesani si associano

C’è una nuova associazione a Massa che vuole occuparsi di cultura, sociale, sport, attività folkloristiche e religiose con una particolare attenzione alla zona di Castagnola, periferia del centro città che vuole vivere una fase di rilancio. Si chiama “La Palma Aps Asd“ e il nome è un chiaro richiamo alla pianta che è un po’ il simbolo del paese di Castagnola di sopra, la palma che campeggia al centro della strada di fronte alla chiesa della Madonna del Pianto.

Un’associazione che nasce sotto l’egida di Aics, Associazione italiana cultura e sport, affiliata al Coni, così da poter operare in più settori sociali, culturali e sportivi. La prima riunione che ha sancito l’ingresso dell’associazione in paese si è svolta nel salone parrocchiale della Madonna del Pianto alla presenza del parroco Don Carlo Alberto. Prima assemblea carica di buoni propositi con la presenza di tanti abitanti del paese, anche giovani, testimonianza di un interesse crescente per questa realtà che sta muovendo i primi passi. Le buone intenzioni ci sono ma è chiaro che appunto serve il supporto del paese per riuscire a organizzare eventi e iniziative oltre a portare le istanze e i problemi in Comune per la valorizzazione di Castagnola. L’assemblea è servita anche a presentare il direttivo dell’associazione di cui sarà presidente Marco Battistini. Vice presidente e responsabile organizzativa Franca Mosti, Cappelletti Maria Luisa segretaria e responsabile economica, Mannini Margherita, co economica, Brunella Nicolini responsabile per gli eventi. Consiglieri Ornella Sartini, Mario Mallegni e Pietro Lorenzetti.