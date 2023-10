Castagna bike La grande carica dei duemila

’Castagna bike’ fa... duemila. E’ il numero dei partecipanti a una manifestazione divenuta ormai appuntamento irrinunciabile in Lunigiana per gli appassionati di due ruote e non solo. Duemila persone si sono presentate nella Selva di Filetto, nel comune di Villafranca, nelle due giornate di ’Castagna Bike&Trail Revolution’, arrivata alla sua 19ª edizione, promossa dalla Società ciclistica Villafranca, guidata da Emiliano Giusti, e dalla Due Ruote di Emanuele Pagani. Quest’anno l’evento voleva rappresentare una rivoluzione dello schema classico e la novità è stata un successo per l’organizzazione e i partecipanti, 2.000 appassionati di outdoor tra mountain bike e trail running che hanno riempito il rettilineo della Selva di Filetto, per potersi avventurare sui sentieri pulitissimi. Due giornate tra sport, aggregazione e confronto hanno animato la Lunigiana con un evento che rappresenta il fulcro della stagione sportiva dell’area. La ’Castagna Bike&Trail’, con il suo spirito, rappresenta in pieno l’indole lunigianese, un evento in cui vengono uniti sport, tradizione culinaria, cultura con il passaggio all’interno dei borghi della Lunigiana e natura. Erano presenti anche i sindaci di Pontremoli Jacopo Ferri, di Mulazzo Claudio Novoa, di Bagnone Giovanni Guastalli e di Filattiera Annalisa Folloni oltre al primo cittadino di Villafranca Filippo Bellesi e all’ex deputato Cosimo Ferri.

L’evento ha attirato appassionati di tutte le età e di tutti i livelli di approccio alla pratica sportiva, grazie a una diversificazione dell’offerta che ha permesso a tutti di poter beneficiare di una giornata di sport all’aria aperta in un contesto sicuro, con tre percorsi per mountain bike, un percorso per gravel, due percorsi per trail running e uno specifico per ebike, concludendo con un’offerta per i biker più avanzati che hanno potuto pedalare su un inedito percorso con il professionista Andrea Garibbo.

"Ancora una volta – dicono gli organizzatori – siamo riusciti ad attirare praticanti locali e non solo, che hanno potuto scoprire un’area geografica che continua a investire sullo sport e la riqualificazione di itinerari storici e sentieri più moderni. Una festa che ha rinnovato il suo impegno sul territorio, raggiungendo ancora una volta l’obiettivo di mettere in risalto Lunigiana Bike Area e i comuni attraversati da ciclisti e trail runner.

"Castagna Bike&Trail continua con grande entusiasmo la sua missione di promozione territoriale – affermano ancora le società organizzatrici – che non sarebbe possibile senza l’impegno di tutte le realtà che gravitano intorno all’organizzazione di un evento di qualità. Un lavoro iniziato con le associazioni e le amministrazioni locali sin dai mesi primaverili, per riuscire a offrire a ottobre il massimo della qualità. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e guardiamo già al prossimo anno per continuare a sognare".

Monica Leoncini