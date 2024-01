Casone, quartiere dimenticato: "Strade dissestate e pericolose". Viabilità e fognature: interpellanza del consigliere Zaccagna

Strade dissestate fra buche, dossi e dislivelli: "Casone è un quartiere dimenticato". Lo sostiene il consigliere Ivo Zaccagna di ’Massa è un’altra cosa’ che da anni segnala il degrado della zona – è residente lì e presidente del Comitato degli Alluvionati di Partaccia, Casone, Ricortola e Bondano – con altri due solleciti inviati fra ottobre e dicembre a oggi "inevasi, come la situazione delle fognature in via del Casone. Trovo vergognoso che siano stati stanziati, nel bilancio comunale, solo 20mila euro per questo intervento infrastrutturale, che aiuterebbe tantissimo sia la viabilità (che non verrebbe interrotta), sia l’incolumità dell’abitato e dei cittadini, nonché di grande aiuto anche per le Associazioni di Protezione Civile che, in caso di necessità, godrebbero di un maggior deflusso e alleggerimento e non situazioni compromesse. Nel bilancio comunale, evidenzia, ci sono tre tranche di investimento per il risanamento e la riqualificazione della viabilità, la prima da 350mila euro. Sono consapevole che le esigenze del territorio sono tante, ma si chiede all’amministrazione una attenzione maggiore per quelli che sono gli interventi volti a salvaguardare la sicurezza degli abitanti, oltre all’abbellimento di una zona turistica. L’arteria di via Casone non può più essere dimenticata e per questo motivo presenterò un’interpellanza in consiglio".