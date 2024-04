Case Erp, maxi riqualificazione: "Lotta al degrado per due edifici"

Quelle che erano case popolari in stato di degrado, ora sono invece degli edifici belli e sicuri. Siamo alle porte di Villafranca dove si trovano due alloggi Erp, completamente riqualificati, per un importo di oltre un milione di euro, grazie alla formula del “bonus 110“. Ieri pomeriggio c’è stata una inaugurazione simbolica, un ringraziamento agli abitanti e soprattutto un modo per vedere bene da vicino le nuove case. Il colpo d’occhio è molto evidente: i due palazzi sui quali non era mai stata fatta manutenzione, adesso sembrano completamente nuovi, uno nel suo colore giallo e l’altro invece tinteggiato di rosa. Il risultato è stato ottenuto soprattutto grazie alla collaborazione tra l’Erp, guidata da Luca Panfietti, il Comune di Villafranca e l’amministratore di condominio, per quel che riguarda le abitazioni private.

"Si tratta di due immobili degli anni cinquanta - ha esordito il vicesindaco Loris Bernardi, che ha seguito l’iter -, che versavano in una situazione di degrado e non vedevano interventi di manutenzione dalla loro costruzione. In tutto si tratta di 24 appartamenti. L’investimento complessivo è stato di circa un milione e 400mila euro, che sono stati suddivisi nei due palazzi, per cui è stata fatta rasatura armata, tetto, imbiancatura e una serie di altre piccole migliorie. E’ un cambio totale a livello estetico e per le persone che vi abitano. Il nostro riconoscimento va a Erp, all’amministratore di condominio Luciano Tartaglia, oltre che ai privati. Si tratta di un impegno che ci eravamo presi e che abbiamo portato a termine".

"Dopo 50 anni le case popolari hanno cambiato aspetto – ha aggiunto il sindaco, Filippo Bellesi – grazie all’impegno profuso e alla collaborazione che si è creata fin da subito. La nostra è una politica sociale non solo sbandierata, ma concreta, chiunque può vedere il cambiamento da prima a oggi. Continueremo con questo tipo di politica che ci piace, ovvero la politica del fare".

"Gli abitanti sono contenti - hai aggiunto Tartaglia - vivranno in un edificio migliorato, oltre che sicuro. Erano già case solide, a norma, gli interventi sono stati un valore aggiunto. I privati, undici famiglie, hanno collaborato".

"Appena è uscito il bonus 110 – ha evidenziato il direttore di Erp, Paolo Bechi – Erp ha subito formato una squadra di esperti per trovare gli edifici idonei in cui poterlo applicare, con una serie di consulenti giuridici e tecnici. Noi siamo stati l’Erp con più interventi scelti e concretizzati, questo di Villafranca è proprio un esempio virtuoso, qui si sono create le condizioni giuste per poter intervenire. Stiamo valutando di fare altri interventi simili: se i bonus dovessero cambiare, aggiungeremo noi le quote mancanti, grazie a finanziamenti regionali. Uno di questi interventi riguarderà uno dei palazzi di Via della Libertà, già inserito nel Por, il Piano operativo di investimento, approvato nel Lode".

Sono davvero tanti gli investimenti che sono stati portati avanti nel Comune di Villafranca. "Abbiamo sistemato le case Erp di Via Petrarca nel 2018 - chiude Bernardi -, stanno finendo i lavori nella bifamiliare in Via degli Orti. Nei prossimi mesi contiamo di cominciare i lavori nelle case popolari di Via della Libertà, ci vengono richiesti da tanto tempo".