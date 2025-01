Cas a caccia di educatori. Contratto indeterminato

Cas Centri Accoglienza Straordinaria cercano personale ad Aulla. I profili ricercati sono i seguenti: 1 educatore professionale, a tempo indeterminato full time; 2 assistenti sociali per gestione pratiche, supporto gestione accoglienza migranti, a tempo indeterminato, 35 ore settimanali; 1 coordinatore per servizio Cas con contratto a tempo indeterminato e orario full time; 1 mediatore interculturale per supporto alla gestione dei servizi a tempo indeterminato full time; 3 operatori sociali a tempo indeterminato full time. I codici delle offerte sono 246183, 246184, 246189, 246190 e 246194. Si tratta di proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Si applica il Contratto collettivo nazionale Anaste. Per maggiori informazioni https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro