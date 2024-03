Carsente in gara, si va a... caccia della torta più buona

Domani alle 17 nel Chiostro della Biblioteca Civica Abate E. Gerini di Fivizzano, organizzato dall’assessore alla cultura Francesca Nobili il 4° concorso dedicato alla Carsenta. Vi sarà la degustazione pubblica gratuita delle carsente presentate in concorso e la relativa premiazione per quelle considerate le migliori. Fivizzano inoltre, vanta in merito a questo particolare prodotto dolciario una tradizione storica che trae origine da Sassalbo, dove la carsenta, occupava un ruolo di primo piano nel ’rituale di fidanzamento’ fra i giovani di questo originalissimo paese posto ad 864 metri d’altezza in prossimità del valico appenninico del Passo del Cerreto. Lo scambio della carsenta fra le famiglie , in un particolare momento, serviva a far capire se il "patto di fidanzamento alla sassalbina" era stato condiviso dai contraenti. Un’usanza molto particolare di cui si parla approfonditamente nel libro “Lunigiana Ignota“ dello scrittore Carlo Caselli ’il viandante’, opera che verrà presentata in contemporanea nell’attiguo Museo di San Giovanni da Emilia Petacco.

R.O.