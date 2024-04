Carrozzina speciale per un mare senza barriere

Donata una “Job” all’associazione Afaph onlus dal Consorzio Balneari Massa per rafforzare ulteriormente la ultra decennale collaborazione. Ieri mattina al bagno Flora a Marina di Massa la consegna della sedia Job (letteralmente Jamme ‘o bagno) donata dagli operatori balneari consorziati all’associazione di Daniele Carmassi. Da più di dieci anni grazie a una convenzione nel periodo estivo Afaph mette a disposizione dei balneari le job in caso di necessità.

"Ringrazio il Consorzio – ha detto Carmassi, presidente di Afaph – per aver donato questo ausilio che è necessario per le persone con disabilità motoria per poter accedere alla battigia e per poter fare il bagno agevolmente. Questa collaborazione dura da diversi anni e può solo crescere e rafforzarsi. Come Afaph disponiamo di sei Job ed effettuiamo la consegna e il ritiro direttamente nello stabilimento balneare. E’ un vanto per il territorio poter dare questo servizio ai turisti disabili che scelgono di soggiornare sulla nostra riviera".

"Nessuno deve rimane indietro – afferma Itala Tenerani, presidente del Consorzio balneari Massa –, tutti devono avere il diritto di accedere al mare e di poter fare il bagno. Crediamo molto in questo progetto e negli anni abbiamo cercato di migliorare questa collaborazione. Molti stabilimenti balneari hanno la Job di proprietà ma spesso accade che le richieste superino la disponibilità e quindi la collaborazione con Afaph è fondamentale per soddisfare le esigenze dei nostri ospiti. Non solo per obbligo di legge ma soprattutto è un obbligo morale lavorare affinché gli stabilimenti siano il più possibile accessibili. Oltre alla job quindi abbiamo passerelle dedicate a chi ha la carrozzina, servizi igienici e personale preparato per aiutare all’occorrenza i disabili, anche ad entrare o ad uscire dall’acqua. La scorsa estate quasi la totalità dei nostri stabilimenti è stata visitata dall’associazione ‘Handy superabile’ per certificare l’accessibilità dei bagni in base ad un progetto regionale. Siamo contenti di poter dire che abbiamo passato questi controlli senza problemi". La sedia Job, oltre a consentire agevolmente l’accesso sulla sabbia, permette anche di fare il bagno in mare perché le ruote fanno galleggiare la sedia.

Laura Sacchetti