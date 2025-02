Carrarese Sfida salvezza contro la Reggiana. L’obiettivo è dare continuità ai risultati

In questo 2025 la Carrarese si è finalmente sbloccata in casa ma ha bisogno di rompere il ghiaccio anche in trasferta se vorrà aumentare sensibilmente le proprie possibilità di salvezza. Lontano da Carrara il bottino racimolato è stato fin qui davvero esiguo, soltanto 6 punti, e serve un repentino cambio di rotta che si spera possa iniziare questo pomeriggio dallo stadio Città del Tricolore. Quello con la Reggiana è il primo di una serie di scontri diretti per la permanenza in Serie B che Imperiale e compagni dovranno sostenere da qui a fine torneo senza il vantaggio del fattore campo. Gli altri saranno contro Sudtirol, Cittadella e Mantova. Tutte partite che varranno doppio e per le quali sarà necessario alzare la competitività esterna.

Si parte, come detto, dalla Reggiana: un avversario tosto, come lo sono tutti in questa categoria, ma non superiore agli apuani. Lo dice anche la classifica. Mister Calabro per questa sfida dovrebbe abbandonare le tre punte pure impiegate con la Salernitana optando per una formazione con una maggiore densità a centrocampo. Zuelli si è meritato sul campo la riconferma accanto a Schiavi ed in mediana sul centro sinistra il tecnico di Melendugno potrebbe rilanciare uno tra Melegoni e Giovane. Davanti, complice le assenze di Cerri e Shpendi, la coppia più gettonata rimane quella Cherubini-Finotto con i nuovi Manzari e Torregrossa pronti a subentrare a gara in corso come hanno già fatto con Cosenza e Salernitana.

In difesa, invece, permane un ballottaggio tra Oliana e Illanes per il posto di braccetto destro. L’argentino è stato fatto rifiatare sabato scorso dopo qualche svarione di troppo che è costato caro ed il genovese lo ha rimpiazzato bene nonostante una ferita lacero-contusa alla testa per fortuna risultata meno grave della precedente. La sensazione è che Illanes farà ancora panchina. Per i marmiferi, arrivati a questo punto della stagione, è importante portare a casa anche qualche punto “sporco“ per dare continuità ai risultati positivi e muovere la classifica. Non perdere significherebbe tenersi alle spalle proprio la Reggiana.

Mister Calabro ha posto l’accento in conferenza stampa sulla necessità di porre un freno ai gol subiti in trasferta. In effetti sono tanti, ben 22. Soltanto Mantova (25) e Sampdoria (26) ne hanno presi di più lontano da casa. A Reggio Emilia la Carrarese avrà un largo seguito di tifosi. Saranno oltre 700 i supporters carrarini presenti nel settore ospiti.