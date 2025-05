Serie B, il sogno continua: crescono i supporter al seguito della Carrarese

Carrara, 11 maggio 2025 – Mai come quest’anno la tifoseria azzurra è stato davvero il dodicesimo uomo in campo per la Carrarese. I 947 carrarini che hanno riempito interamente il settore ospiti allo stadio Martelli di Mantova sono soltanto la punta di un iceberg che vanta fra l’altro i 1607 di Sassuolo, i 1684 di Genova solo per ricordare le trasferte più numerose.

Il popolo gialloazzurro oltre ad un gruppo organizzato davvero irriducibile che ne rappresenta il fiero zoccolo duro vanta anche tante famiglie che rendono questa tifoseria davvero variegata. E’ il caso di Stefano Storti che assieme alla moglie Marta e i figli Giulia e Luca si è fatto una decina di trasferte in tutta Italia ed è pronto a partire anche per Palermo. “Non avrei mai immaginato di vivere queste emozioni. Per me è mia moglie è stato il coronamento di un sogno che pensavamo non si potesse avverare. Per i miei figli l’occasione di avvicinarli ancora di più alla Carrarese. E’ stato bellissimo girare tutti questi stadi importanti e farlo con una squadra che ha mantenuto sempre la sua identità giocandosela con tutti. E’ venuta fuori un’alchimia pazzesca. Tutte le componenti (società, allenatore, squadra e tifoseria) hanno remato sempre dalla stessa parte, cosa che dalle altre parti non succede”.

“E’ stato un altro anno incredibile – aggiunge Gabriele Angeli, altro affezionato di lunga data ai colori azzurri -. La società ha programmato bene e la passione, la tenacia di Calabro hanno fatto il resto. Ho visto la squadra crescere giornata dopo giornata come anche la nostra tifoseria. Il gruppo di ragazzi della curva è pieno di idee ed iniziative ed è riuscito a ricoinvolgere anche la mia generazione oltre a quella dei giovanissimi. Ho mio figlio Matteo di 14 anni che ora la segue coi coetanei. Mia nipote Anna di 9 anni si professa ultras e da 3 mesi ha girato gli stadi con uno striscione chiedendo la maglia del suo idolo Zanon. Venerdì a Mantova lui, gentilissimo, gliel’ha finalmente data come regalo della comunione”.

Gianni e Lorena, lui di Castelnuovo Magra e lei della Lunigiana, sono una coppia che da oltre 20 anni vive a Carrara e che ha trovato una passione comune nella Carrarese. “Ci siamo abbonati per le gare interne ed abbiamo fatto tante trasferte in pullman allestiti dalla tifosissima Rita. E’ una bella esperienza che ci ha permesso di girare posti, fare amicizie e riscoprire un calcio sano e ruspante, quello che piace a noi”.