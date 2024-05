Maxischermo e bar aperti. I tifosi della Carrarese si preparano alla sfida più attesa

Carrara, 31 maggio 2024 – La semifinale di ritorno si giocherà a Benevento, ma anche Carrara si sta preparando. Per i tifosi che non riusciranno a spostarsi in terra campana per vederla dal vivo (n.d. leggi l’articolo nella pagina sportiva) la partita potrà essere seguita in città sia su di un maxischermo che l’amministrazione comunale allestirà nelle prossime ore in un luogo ancora da definire che in numerosi esercizi cittadini che si stanno preparando per l’evento. Uno di questi è il ’Bon Pro’, tra i luoghi storici del tifo carrarese e fra l’altro sponsor della squadra.

«Noi ci siamo – conferma il titolare Giacomo Timbro - con due schermi di cui uno interno al locale e l’altro che dà sull’esterno con possibilità di vederla in strada. Io me ne andrò giù a Benevento e lascerò tutta la gestione a mia moglie. Siamo speranzosi, si respira un bel clima in città e comunque vada a finire dico fin d’ora che questa squadra si merita un abbraccio e i complimenti di tutti". Anche il ’FolleMente’ di Marina di Carrara ha deciso di far vedere la partita.

"Di solito non trasmettiamo le gare quando la Carrarese gioca in casa proprio per coerenza nel portare più gente possibile allo stadio dei Marmi – ci spiega Giuliano Pratesi - ma chiaramente questa volta è giusto che tutta Carrara abbia la possibilità di vederla e che l’entusiasmo intorno a questi ragazzi e a questa società sia massimo. Come sempre ci ritroveremo per il nostro famoso e caratteristico pre-partita all’inglese. Il locale, dunque, sarà regolarmente aperto ed abbiamo già prenotazioni anche se io ed il mio gruppo di amici saremo al completo al seguito della squadra. Abbiamo provato ad organizzare due pullman per portare più gente possibile a Benevento ma purtroppo non abbiamo trovato mezzi disponibili se non a cifre che abbiamo ritenuto delinquenziali. Siamo entusiasti di questa ritrovata sinergia tra squadra, società e tifosi che stanno ricreando qualcosa di magico ed in collegamento con il nostro passato. Ringraziamo tutti gli appassionati dei nostri colori. La battaglia è appena iniziata: sia per ora che per il futuro".

La prevendita dei biglietti è finalmente entrata nel vivo. La voglia di esserci si sta dimostrando più forte della distanza chilometrica e a questo punto il trend degli acquisti lascia presagire che il numero di tifosi azzurri possa superare ampiamente le 300 unità. La prevendita è partita soltanto mercoledì sera alle 22 tra il logico disappunto dei supporters apuani. Sta spopolando sui social, infine, un coro "particolare" degli ultras della Carrarese lanciato a fine partita quando i giocatori si sono presentati sotto la Curva Nord che fa riferimento ad una droga.

Chi si aspettava la diretta in chiaro di Benevento-Carrarese è rimasto deluso perché la Rai, come all’andata, ha scelto di trasmettere Vicenza-Avellino. Il match sarà visibile, quindi solo in pay tv su Sky Sport 252 o su Now, il servizio streaming live e on demand di Sky.