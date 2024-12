Carrarese, il sogno azzurro continua . Il Cesena si piega alla legge del Dei marmi

CARRARESE2CESENA0

CARRARESE (3-4-1-2): Bleve; Coppolaro (78’ Zanon), Oliana, Imperiale; Bouah, Schiavi (46’ Zuelli), Giovane (70’ Capezzi), Cicconi; Shpendi (86’ Cerri), Cherubini; Finotto (46’ Panico). A disp. Chiorra, Motolese, Belloni, Maressa, Falco, Cherubini, Palmieri, Capello. All. Calabro.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Francesconi (67’ Berti), Mendicino (76’ Calo), Bastoni (55’ Kargbo), Celia (55’ Adamo); Tavsan, Van Hooijdonk (67’ Antonucci). A disp. Pisseri, Chiarello, Donnarumma, Saber, Ciofi, Piacentini, Pieraccini. All. Mignani.

Arbitro: Perri di Roma; assistenti Ceolin di Treviso e Trasciatti di Foligno; quarto ufficiale Dini di Città di Castello; var Minelli di Varese; avar Pagnotta di Nocera Inferiore.

Marcatori: 46’ Boauh (C), 77’ Shpendi (C).

Note: spettatori 3813 per un incasso di 47622 euro; angoli 6-5; ammoniti Schiavi, Bastoni, Oliana, Giovane, Coppolaro, Zuelli, Francesconi, Shpendi; recupero 2’ e 3’.

CARRARA – Anche il Cesena si piega alla legge del ’Dei Marmi’. La Carrarese ottiene il quarto successo interno consecutivo e inizia a sognare col suo incredibile sesto posto in classifica. Gli azzurri hanno incontrato qualche difficoltà nel primo tempo contro una squadra che ha saputo chiudere bene tutti gli spazi ma sono stati comunque gli unici a rendersi pericolosi andando vicini al gol in almeno due occasioni. All’8’ Finotto, ben lanciato da Cicconi, si è ritrovato davanti al portiere ma non è riuscito ad eluderne l’uscita. Al 36’ Shpendi ha colpito il palo di testa da pochi metri su cross al "bacio" di Cherubini. Occasione, questa, davvero clamorosa. Gli apuani si sono fatti vedere anche coi tiri dal limite di Giovane, fuori (30’), e di Cicconi, parato (40’). Nell’intervallo Calabro ha sostituito l’ammonito Schiavi e l’opaco Finotto con Zuelli e Panico. Nella ripresa non c’è stata più partita coi padroni di casa che hanno trovato subito il gol con un inserimento in area di Bouah su cross di Giovane (46’) e poi hanno legittimato il vantaggio con occasioni in serie. Al 65’ un gran tiro al volo di Cicconi è stato respinto miracolosamente da Klinsmann. Il portierone si è opposto più tardi anche a Panico (74’) ma nulla ha potuto pochi minuti dopo sul tiro ravvicinato di Shpendi, imbeccato stupendamente da Cherubini. Il Cesena, che ha tirato in porta una sola volta con Adamo al 57’, ha rischiato il tracollo nel finale subendo diverse ripartenze sventate per un soffio. Nel recupero Klinsmann ha salvato ancora la sua porta su Cherubini.

Gianluca Bondielli