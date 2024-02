Carrarese Gubbio nel mirino di Calabro

Carrara

Continua l’ottimo impatto della gestione Calabro alla Carrarese. Prima vittoria esterna col nuovo mister per gli azzurri che hanno espugnato Chiavari riprendendosi il terzo posto solitario del girone e accorciando a -5 il distacco dalla Torres. Adesso i punti fatti dall’arrivo del tecnico di Galatina salgono a 10 in 4 gare. E mercoledì a Carrara arriva il Gubbio.

"Ci attende una partita dura contro una squadra ostica – preannuncia Calabro – che ci sta alle calcagna e che l’anno scorso in casa ci ha battuto. Spero di trovare allo stadio dei Marmi lo stesso attaccamento e calore che ho visto a Chiavari e che mi ha sinceramente sorpreso. Non mi aspettavo di trovare un ambiente del genere: è una delle due grandi cose che ho visto. L’altra è stata la prestazione della squadra, davvero super. Siamo andati sotto dopo 6’ e, su un campo reso più veloce e con falsi rimbalzi dalla pioggia, potevamo perdere distanze e geometrie e prestare il fianco al loro contropiede. Non è successo. I giocatori sono stati tutti bravissimi: chi ha giocato dall’inizio, chi è entrato ma anche chi non l’ha fatto. Finotto è entrato in un momento delicato, senza riscaldamento, ed ha dimostrato potenzialità importanti. E’ qui da soli 10 giorni e si è messo a completa disposizione".

"Può giocare – prosegue nella sua analisi – sia come prima punta che come punta esterna. Il giorno prima avevamo perso Grassini per una ricaduta sul vecchio infortunio. Si tratta per fortuna solo di una brutta contusione. In panchina avevo altri giocatori che non erano in grado di scendere in campo come Palmieri e Morosini".

Gianluca Bondielli