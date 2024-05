Carrarese Calabro punta sull’esperienza. Della Latta e Capezzi in pole per il Vigorito

Prove tecniche di finale. La Carrarese sta lavorando alacremente in questi giorni per guadagnarsi l’accesso all’ultimo atto della rassegna playoff. L’allenatore Calabro ha finalmente qualche giorno in più a disposizione per far recuperare i suoi ragazzi e lavorare un po’ sul campo. Niente di particolarmente pesante, si intende. Sono state evitate le doppie sedute. Dopo la blanda ripresa dell’attività di mercoledì, come sempre differenziata tra chi aveva giocato il giorno prima e chi era rimasto inutilizzato, ieri la squadra si è allenata a ranghi compatti e lo stesso farà oggi.

Nella giornata odierna tornerà a parlare anche il tecnico pugliese. Domani, subito dopo l’allenamento, avverrà la partenza alla volta di Benevento. C’è da capire se nell’undici anti ’Streghe’ tornerà in ballo Alessandro Capello. La sensazione è che l’attaccante non sia ancora al meglio. Questi giorni che mancano potrebbero fare la differenza per un suo recupero. Per il resto i dubbi di formazione sono tanti, dettati dalle condizioni fisiche dei giocatori e anche dal tipo di partita che andrà fatto al Vigorito. Sia Calabro che il bomber Finotto hanno chiarito che la Carrarese dovrà scendere in Campania tenendo lo stesso atteggiamento avuto allo stadio dei Marmi, ovvero cercando la vittoria. Ma c’è modo e modo per farlo.

A Carrara il tecnico di Melendugno ha puntato su un undici molto brioso atleticamente con gli innesti di Grassini, Zuelli e Palmieri. Al Vigorito, in un campo molto caldo, potrebbe affidarsi ad una squadra più ’scafata’ con elementi esperti capaci di reggere meglio la pressione di un clima infuocato. Gente come Capezzi e Della Latta ad esempio. In difesa la logica dell’alternanza potrebbe legarsi ad un ragionamento sui diffidati. Un diffidato, Illanes, potrebbe subentrare ad un altro diffidato, Di Gennaro.

Il rischio di perdere un giocatore per un eventuale finale d’andata, del resto, ormai è molto alto essendoci ben 9 giocatori già ammoniti e bisogna metterlo nel conto. Altre valutazioni Calabro le farà in base alla risultanza della settimana di lavoro. C’è Belloni, ad esempio, che martedì sera ha dimostrato sul campo di stare molto meglio di Cicconi che a cose normali è un giocatore imprescindibile ma sta pagando il logorio di un utilizzo continuo per tutta la stagione. Oltre a Cicconi, gli altri due giocatori fin qui titolari in tutte e cinque le partite dei playoff sono stati Schiavi, Panico e naturalmente Bleve.

Gianluca Bondielli