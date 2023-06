CARRARA, "Water 4 liv(f)e" per l'elefantino di Piazza Gramsci

La fontana dell’elefantino di piazza Gramsci è a secco da più di un anno. I numerosi frequentatori di quella che è per tutti piazza d’Armi chiedono che le fontanine tornino a zampillare, così da dare ristoro in queste calde giornate estive. Una richiesta che al momento non è stata esaudita, e qualcuno ha anche messo all’elefantino un cartello in stile ‘White Carrara’ per dire datemi dell’acqua. "Water 4 liv(f)e" recita il cartello posizionato ai piedi dell’elefante. L’acqua è stata chiusa all’incirca un anno fa a causa di un problema di tubazioni, o per dirla meglio di scarico. I tubi sono intasati e l’acqua non riesce a scorrere come dovrebbe, e così per evitare che attorno alla fontana si creino pozze d’acqua è stata decisa la chiusura dei rubinetti. Ma quello che per l’amministrazione è un problema da risolvere per tutti gli altri è un disagio. Un problema che l’amministrazione sta cercando di capire come risolvere e in che tempi. "Ci stiamo attivando per capire l’entità del danno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni –, una volta capita l’entità del danno si potranno valutare gli interventi". In che tempi? "Impossibile stabilirlo prima di capire precisamente di cosa si tratta e come intervenire", specifica l’assessore Guadagni. Insomma servirà pazienza prima di riavere l’acqua dall’elefantino. Intanto numerose mamme e anziani che frequentano la piazza lamentano il disagio di dover partire da casa con numerose bottigliette di acqua e una scorta di salviette, e ricordano con nostalgia come era tutto più facile quando si poteva usare la fontanina. "L’unico spazio dove poter portare i bambini – dicono in coro gli habitué della piazza anche via social – è privato di un servizio così importante come l’acqua potabile", qualcuno ha aggiunto "ci auguriamo che si mettano una mano sulla coscienza".