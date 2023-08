"Carrara: La Piaggio sceglie le cave per i suoi spot pubblicitari"

Dopo la casa automobilistica Alfa Romeo anche la Piaggio ha scelto la location delle cave di marmo di Carrara per promuovere Piaggio Beverly e Piaggio MP3. Lo spot dei nuovi modelli a tre e due ruote è stato girato in una classica bancata di marmo bianco e vede protagonisti tre modelli: due donne e un uomo. Nello spot di Piaggio vengono pubblicizzati il nuovo modello a tre ruote (MP3 300), agile e compatto con illuminazione Led e il sistema per gestire al meglio navigazione, chiamate, messaggistica e musica, e il nuovo scooter Berverly che grazie ad alcune novità per la Piaggio è la "soluzione per una guida appagante anche nei weekend fuori città". Alfa Romeo e Piaggio non sono le uniche ad aver scelto le cave di marmo di Carrara per promuovere un prodotto. Prima di loro lo aveva fatto Bulgari per la fragranza ‘Splendida’, la casa automobilistica Audi per la Q8, la Lamborghini per la linea Urus, e Belen Rodiguez per lanciare la linea di abbigliamento unisex Hinnominate creata assieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, giusto per citarne alcuni. Ma le cave negli anni hanno affascinato anche i registi di tutto il mondo, dai fratelli Lumiere a ‘I figli di nessuno’di Raffaello Matarrazzo, fino ai più recenti 007 ‘Quantum of Solace’ e alla pellicola di prossima uscita ‘The Brutalist’, scritta e diretta da Brady Corbet.