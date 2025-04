Carrara est invasa dai rovi: erbacce anche sui marciapiedi

Erbacce in quasi tutte le principali strade di Carrara est. La denuncia per incuria arriva da Francesco d’Aietti, un cittadino che in questi giorni ha fatto un tour fotografico a Carrara per documentare lo stato di incuria di numerose strade invase dalle erbacce. Nello specifico d’Aietti ha fotografato via Buonarroti, via Cattaneo, via Ceci, via del Cavatore e via Sarteschi, alcune costeggiate da erbacce che superano i cinquanta centimetri di altezza.

Una situazione che riguarda un po’ tutte le strade e i marciapiedi cittadini. "Questo è il degrado in cui versano le strade di Carrara, e non stiamo parlando di periferia ma di percorsi pedonali centrali – scrive D’Aietti ha corredo del dossier fotografico –. Mi sono limitato a fare alcune foto attorno all’isolato di Carrara est, ma la vegetazione spontanea è ovunque. L’amministrazione ha distrutto il verde cittadino tagliando alberi dappertutto, ma ha lasciato numerosi nuovi virgulti che ormai raggiungono altezze considerevoli. Non ho potuto fare le foto ai tombini, rigorosamente tappati dalle erbacce, perché la giornata piovosa aveva riempito le strade di enormi pozzanghere e il passaggio dei veicoli mi avrebbe procurato una doccia fuori programma. Oltretutto se qualcuno volesse dare una pulita ai marciapiedi – conclude questo cittadino –, rischierebbe una sanzione amministrativa. Inutile fare progetti turistici con la vicina Massa se le strade versano in queste condizioni, bello spettacolo che forniamo ai visitatori".

Spostandoci dal centro città alla periferia, un altro lettore, Stefano Esteban segnala invece la presenza di lampioni pericolosi. Anche questo cittadino attraverso una serie di scatti mette in guardia dai pali dell’illuminazione elettrica sbilanciati verso la strada nella zona di via Massa Avenza tra la concessionaria auto Rossi e l’agenzia delle entrate.