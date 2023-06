Carrara, Cortopassi e Rovelli per 'Sinfonia della Natura' all'ex ospedale San Giacomo

Sonia Cortopassi e Marco Rovelli (nella foto) domani alle 21 saranno all’ex ospedale San Giacomo all’interno del festival di Spazio Alberica per raccontare la sinfonia della natura. Il tema è il rapporto uomo-natura per stimolare la nascita di una consapevolezza ecologica e ambientale, di una relazione con l’ambiente sostenibile. Introdurranno la presidente Luciana Ceccarelli e l’organizzatrice Marina Babboni. Una formadi resistenza che parte dalla comprensione e dal rispetto della natura. Una composizione a due voci che nei suoi movimenti, la parola scritta e la musica, inviterà il pubblico a conoscere il variegato complesso di relazioni che connettono la totalità del vivente. Con il libro della Cortopassi e con le musiche di Rovelli saremo trasportati in uno spazio di confronto con il tema dell’ambiente, sul rapporto dell’umanità con la Natura e di apertura mentale, invitati a superare almeno per un momento le contingenze ansiogene e stressanti del quotidiano.