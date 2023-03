Carrara balla con l’hip hop Due giorni di danze e stage Ecco la Urban Academy

Stage, workshop gratuiti, spettacoli, concorsi coreografici, musica e super ospiti internazionali. Il centro storico balla con la sesta edizione dell’Underground Battle. La dirompente street dance invade la città per dare una scossa al centro storico, sostenere il commercio ed il turismo. Accadrà nel weekend a cavallo tra sabato 29 e domenica 30 aprile in occasione del grande evento dedicato alla street dance in ogni sua declinazione organizzato da Urban Concept Academy per la direzione artistica del coreografo Massimiliano Mosti e il contributo del Comune e della Fondazione Marmo.

Due le location deputate a ospitare la due giorni dedicata ai giovani: Piazza Gramsci dove saranno allestiti i main stage all’aperto per le lezioni gratuite e per le battle di hip hop e dance house ed il Teatro Animosi che invece accoglierà gli spettacoli di alcune delle compagnie di hip hop più acclamate del panorama nazionale come la ‘’In Good Company’’ di Genova, la Compagnia ’House To Be’ di Roma, la Compagnia ’Bellanda’ di Gorizia e la ’Noah Dance Company’ e le finalissime delle battle tra i giovani ballerini più talentuosi. Gli stage e le battle in Piazza Gramsci saranno ad accesso gratuito per il pubblico mentre gli spettacoli al Teatro Animosi saranno a pagamento così come la fase finale del contest. Straordinario il parterre di ospiti internazionali dove spiccano il coreografo Nelson Ewande della giuria Red Bull, Joker Yudat, Gava. "Siamo felici di accogliere nelle nostra città un evento di questo genere: realizzato da importanti professionisti e rivolto a un pubblico giovane – sottolinea la sindaca Serena Arrighi -. Si tratta di un evento nuovo per Carrara, ma sono sicura che avrà successo e che riuscirà ad animare le strade del centro storico per due giorni con l’entusiasmo contagioso dei ballerini. Sottolineo la qualità di questa iniziativa che coinvolge importanti protagonisti del mondo dell’hip hop". "La Underground Battle è un evento rivolto ai giovani ballerini che già praticano o che vorrebbero iniziare a farlo nel contesto di una città che vuole ritrovare la sua energia. Gli stage saranno gratuiti proprio per questa ragione - spiega Massimiliano Mosti, direttore artistico dell’evento - Abbiamo abbracciato con entusiasmo la sfida della sindaca che ha voluto fortemente portare il nostro format nel cuore della città. Daremo la possibilità a tanti giovani, da tutta Italia, di allenarsi e ballare con alcuni dei coreografi di riferimento mondiale dell’hip hop, della dancehouse e della breakdance e di sfidarsi su un palcoscenico di fronte al pubblico e valutati da una giuria formata da coreografo di grande livello ed esperienza. Faremo ballare Carrara".