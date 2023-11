"Carotaggi in Ex Scalo Ferroviario: Massa Insorge per l'Ospedale"

"In questi giorni sono cominciati dei carotaggi sul terreno dell’ex scalo ferroviario della stazione di Massa. Non vi è ombra di dubbio che l’operazione è strettamente connessa al progetto di costruzione del nuovo piccolo distretto sanitario sui binari voluto da giunta Persiani, Regione e Asl". A dirlo è ’Massa Insorge’, che stamani alle 10.30 farà un presidio davanti all’ingresso del Noa.

"Saremo lì per dire che gli unici tagli nella sanità vanno fatti alle liste di attesa e non ai servizi e al personale – spiegano gli attivisti – Per dire no alla costruzione di un costosissimo piccolo distretto sui binari della stazione, i milioni di euro vanno spesi per adeguare e riattivare il nostro bellissimo ex ospedale".