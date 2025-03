Carneval Profano Avenza torna a festeggiare

Grande adesione di pubblico al Carnevale profano della Pro loco sulla via Francigena, di scena ieri pomeriggio nel cuore di Avenza. Un successo annunciato che ogni anno porta in piazza Finelli centinai di bambini con le loro famiglie. La manifestazione è iniziata alle 15 e si è conclusa alle 19 con il tradizionale rogo di buon auspicio Carnebacco, il fantoccio in cartapesta quest’anno realizzato dall’artista Luana Passarelli. Tra i colori dei coriandoli e delle stelle filanti sono andate in scena numerose iniziative: spettacoli di magia dei personaggi della saga di Harry Potter, una mongolfiera scenografica alta 8 metri, trampolieri, musica dal vivo, bancarelle, bolle di sapone, mangiafuoco e trucca bimbi. E poi spazio al divertimento con lo spettacolo dei trampolieri messo in scena dalla compagnia ‘Pindarico’ e dagli artisti itineranti del Circotà, mentre il Trio Menconi e i Kensho si sono occupati della musica. Presenti anche trenta postazioni con giochi in legno per la felicità di grandi e piccini. Per tutta la giornata di ieri piazza Finelli e via Gino Menconi sono state animate dalle voci e dalle risate dei bambini, che grazie al Carneval profano hanno potuto indossare un’ultima volta il costume del loro personaggio preferito, anche se qualche adulto ha colto l’occasione per mascherarsi e divertirsi come i più piccoli.

Gran finale il rogo di Carnebacco, come sempre molto scenografico e applaudito dai presenti. L’ultima edizione del Carneval Profano risale a prima della pandemia, e averlo riportato a vivere con l’edizione di quest’anno è stata una gradita sorpresa per tutti gli avenzini e gli amanti di questa giornata all’insegna del divertimento all’aria aperta. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Carrara in persona dell’assessore al Turismo Lara Benfatto.