Carlotta Ferrari fra le donne di Forbes. La manager fra le 100 eccellenze

CARRARAC’è anche una manager carrarina del turismo tra le 100 donne "eccellenti" del 2025 secondo Forbes Italia: è Carlotta Ferrari, presidente del Convention Bureau Italia e direttrice generale della Fondazione Destination Florence. Originaria di Carrara, da anni trapiantata a Firenze, è citata nella prestigiosa lista redatta dalla rivista che ogni anno celebra figure femminili e non solo, capaci di lasciare il segno nel mondo dell’economia, dell’innovazione, della cultura e del sociale.

Carlotta Ferrari è stata premiata per il suo contributo nel trasformare il settore del turismo e degli eventi in Italia, e in particolare a Firenze, dove ha guidato un’evoluzione decisiva del Convention Bureau locale, portandolo da piccolo consorzio a fondazione pubblico-privata con oltre 150 imprese e un ruolo centrale nella governance dei flussi turistici della città.

Un lavoro di sistema che ha posto la città di Firenze come modello di gestione intelligente e qualificata del turismo. Nel 2014 Ferrari ha inoltre fondato il Convention Bureau Italia, che oggi rappresenta più di 3.500 imprese del comparto Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), con cinque brand riconosciuti a livello internazionale.

"Questo riconoscimento è arrivato a sorpresa e mi rende molto orgogliosa – commenta Carlotta Ferrari –, soprattutto per il lavoro svolto in questi anni in cui sono riuscita a diffondere la cultura del destination management e la valorizzazione dell’industria dei congressi, che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese - conclude Ferrari -. Ringrazio tutti i miei collaboratori che, come me, ci mettono passione, esperienza e un profondo attaccamento ai luoghi che rappresentiamo".