Omicidi di Sarzana, Carlo era un bravo parrucchiere. Viveva ad Albiano Magra

Sarzana, 8 giugno 2022 - Carlo Bertolotti era un bravo parrucchiere, abitava da un anno e mezzo ad Albiano Magra e da circa un mese lavorava nel negozio ’Golden Hair’ in via Volta a Valdellora (La Spezia). Sabato sera aveva salutato la titolare e la collega, dicendo loro: "Ci vediamo martedì" (lunedì i parrucchieri sono chiusi, ndr). Un modo di dire, come aveva fatto in altre occasioni. Invece quando ieri mattina alla riapertura non lo hanno visto in negozio nessuno poteva immaginare quello che era accaduto. Carlo è stato barbaramente ucciso, non è chiaro se nella notte tra sabato e domenica, oppure in quella successiva. Sicuramente quando ieri alle 7,30 la polizia ha rinvenuto il suo corpo a Sarzana, in via Bradiola poco distante dalla zona all’inizio del viale XXV Aprile, il decesso era avvenuto almeno 24 ore prima. Sarà l’autopsia effettuata dall’anatomopatologa a dare una risposta precisa, fondamentale ai fini delle indagini. Nel negozio ’Golden Hair’ ieri si respirava un’aria quasi irreale. Carlo non c’era e non sarebbe mai più tornato. La titolare aveva poca voglia di parlare, ma si è lasciata scappare una frase significativa: "Non riesco a credere che una persona come lui abbia fatto una fine simile". La collega di lavoro ha ricordato quello che già aveva passato, quando poco più di un anno fa era andato a fuoco l’appartamento dove abitava in affitto a Ceparana. Carlo Bertolotti aveva 43 anni ed era originario di Spezia. E’ qui che ha vissuto per tanti anni e chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona educata e gentile. Vestiva da tempo con abiti femminili e nel suo passato spezzino si faceva chiamare Sissy, nome poi cambiato in Camilla. Era molto apprezzato come parrucchiere, aveva avuto una sua attività dal 2008 al 2013 a Ceparana in via IV ...