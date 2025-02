Un esercito di carabinieri ad Avenza, raid al Lavello e nel quartiere

Carrara, 19 febbraio 2025 – Sono una ventina le auto del carabinieri che all’alba di ieri mattina hanno passato al setaccio il territorio di Avenza. I pochi che erano già svegli alle prime luci dell’alba hanno notato sul viale XX Settembre ancora buio una lunga ridda di auto dell’Arma che in colonna percorrevano il viale XX Settembre dalla compagnia di via Eugenio Chiesa ad Avenza.

La prima tappa è stata al campo nomadi del Lavello dove i carabinieri hanno effettuato una perlustrazione alla ricerca di qualche refurtiva in seguito a una segnalazione di furti e ruberie. Pare che nei giorni scorsi fosse stata fatta denuncia di un furgone rubato e i militari pensavano di trovarlo al campo rom.

Passato il sito del Lavello ai raggi X le auto dei militari si sono dirette nel centro di Avenza dove hanno effettuato i consueti servizi di prevenzione del territorio previsti dal tavolo della sicurezza organizzato dal prefetto Guido Aprea che dopo le numerose segnalazioni e denunce dei residenti del quartiere che hanno lamentato la mancanza di sicurezza ha dato il via a controlli e monitoraggio costante delle principali strade frequentate da stranieri e spacciatori.

Nella task force che periodicamente passa in rassegna il territorio di Avenza, del litorale e di Nazzano oltre ai carabinieri sono presenti la polizia, la Guardia di finanza e la polizia municipale per garantire ai residenti un quartiere sicuro e controllato dalle forze dell’ordine che compatte hanno intensificato i controlli. I malviventi dall’inizio dell’anno hanno rubato al centro ‘Bellessere’ di Nazzano dal parucchiere Alex Pezzica, All’abbronzeria di Genni Isoppi e al salone per unghie di Salus Nail di Marco Fantone. Pochi giorni dopo in una sala slot di viale XX Settembre, alla pasticceria Serena, all’Apuan bar, alla barberia etnica di via Sforza, al Salon Service, e a Marina di Carrara nei bar Horus, Glamour e al negozio per celiaci Granò. Prima della fine di gennaio la banda del tombino aveva messo a segno tre colpi a Nazzano, il primo alla pasticceria Lièvita e a distanza di pochi minuti al ristorante Extra, e il terzo al Salon Service di Avenza. A Fossola era stato fatto saltare il bancomat della Bper e qualche sera prima erano stati rubati trentamila euro, tra soldi e sigarette, alla vicina tabaccheria Vanelli. E poi ci sono i colpi alle scuole Buonarroti, all’asilo Giampaoli e in ultimo alla scuola Marconi.