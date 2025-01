Maxi controlli dei carabinieri dopo i furti

Rapida la risposta del Comando Provinciale Carabinieri dopo i furti delle scorse settimane nel territorio fivizzanese. I militari delle Stazioni di Fivizzano, Casola, Monzone, Massa e Montignoso, supportati anche dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno svolto un servizio coordinato controllando in maniera sistematica tutte le autovetture in entrata e in uscita dal comune di Fivizzano e monitorando i soggetti con precedenti di polizia. Un servizio di controllo e prevenzione mirato, che rientra nella più ampia pianificazione attuata dal Comando Provinciale, del capoluogo, per contrastare e reprimere i reati particolarmente sentiti dalla popolazione, come le truffe messe a segno da chi si spaccia per un appartenente alle forze dell’ordine, avvocato e direttore di ufficio postale. I carabinieri ribadiscono che mai le forze dell’ordine chiedono soldi per tali eventi, quindi si tratta sicuramente di truffe ed è fondamenale chiamare subito il “112”. L’aiuto della popolazione, che spesso ha segnalato la presenza di persone e vetture sospette, ha consentito ai carabinieri di controllare diverse auto e i loro occupanti, rilevando, in alcune circostanze, la presenza di soggetti gravati da diversi precedenti di polizia o penali. I controlli, che hanno visto impiegati 20 militari sia in uniforme che in borghese, sono stati estesi anche a diversi esercizi pubblici per verificare la regolare tenuta delle licenze e autorizzazioni, e vigilare sulla corretta somministrazione di bevande alcooliche all’utenza escludendo i minorenni.