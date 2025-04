Fiera di San Marco. Boom di presenze

E’ stato veramente clemente il tempo ieri nel nostro territorio. Una fortuna per gli organizzatori della secolare “Fiera di San Marco“ a Soliera Apuana, che si svolge nei pressi della statale 63, a poca distanza dagli argini del fiume Rosaro. Un’imponente fiera di merci di qualsiasi genere e di bestie; a quanto risulterebbe, l’unica in tutta la provincia dove ancora si esercita la compra vendita di mucche, cavalli, bovini da carne e da latte. Ed è stata l’occasione per vedere all’opera i mediatori, i sensali impegnati nel concludere “i negozi“, cioè nel portare a termine l’acquisto o la vendita del bestiame oggetto del contratto. Negozianti, per la maggior parte provenienti dal crinale emiliano, con cui il territorio di Fivizzano confina, zona di produzione del celebre Parmigiano-Reggiano. Purtroppo quest’anno, a causa della Psa, non erano presenti in fiera i suini; una doccia fredda per tanti piccoli allevatori, usi da sempre, come vuole la tradizione, ad acquistare maialetti da ingrasso proprio il 25 aprile.

In campo enogastronomico invece, era presente in molti stand tutta la varietà di prodotti tipici e di nicchia della Lunigiana: vini, salumi, formaggi, testaroli, panigacci… Migliaia le persone, soprattutto nel pomeriggio intere famiglie con bambini, che sono venute alla fiera, visitando le moltissime bancarelle presenti lungo la provinciale che conduce a Moncigoli. Tutto si è svolto regolarmente, sotto l’occhio vigile dei carabinieri di Fivizzano, con il prezioso supporto della Protezione Civile locale.

Roberto Oligeri