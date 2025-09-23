Capolavori restaurati. Tornano a Palazzo Ducale due opere di Carlo Dolci

Alcune pregiate opere d’arte di proprietà delle Gallerie degli Uffizi di Firenze arricchiscono da circa un secolo, in maniera inestimabile, le principali sale del Palazzo Ducale di Massa, sede della Prefettura e della Provincia di Massa Carrara. A seguito del ritiro a scopo precauzionale di alcune di queste opere, avvenuto in correlazione con il sisma del gennaio 2012, si è oggi reso possibile il restauro di due preziose tele dell’illustre pittore fiorentino Carlo Dolci, grazie alla sinergia messa in campo da diverse istituzioni e alla costante collaborazione tra la Prefettura e le Gallerie degli Uffizi. Si tratta delle opere ’Madonna Addolorata’ e ’Vergine Annunciata’ che già in passato facevano parte del corredo artistico delle Sale di Rappresentanza dell’Ufficio territoriale del Governo di Massa Carrara.

Ora le due opere del Dolci, tornate all’antico splendore, saranno riconsegnate a Palazzo Ducale nel corso di una cerimonia che si terrà venerdì prossimo, alle 16, nel salone di rappresentanza della Prefettura. Un appuntamento che nasce d’intesa con le Gallerie degli Uffici e la Provincia. Interverranno il prefetto Guido Aprea (nella foto), il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e il componente della commissione Cultura della Camera, Alessandro Amorese.