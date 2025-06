Capanna sul Borla. L’assegnazione

C’è tempo fino all’11 luglio per partecipare al bando per prendere in affitto la Capanna Martignoni, sul Borla. Il canone mensile è di 136 euro e possono partecipare le associazioni di promozione sociale costituite da almeno 5 anni e che abbiano svolto attività sociale o culturale di promozione legata al patrimonio della montagna.

La Capanna Martignoni o Capanna del Borla si trova a pochi passi dalla vetta del Monte Borla, a 1469 metri sul livello del mare. Per raggiungerla è necessario percorrere un sentiero montano, esclusivamente pedonale, per circa 40 minuti. Fu costruita nel 1923 dall’imprenditore Cesare Martignoni, che sognava una grande insegna pubblicitaria luminosa visibile anche a valle, e la struttura serviva per contenere i macchinari necessari a fornire energia. Il progetto però non ebbe seguito.

Nel periodo bellico fu usata come rifugio militare poi rimase semi diroccata fino al 1978 quando il gruppo ‘Gli amici del Borla’ la rimisero in sesto con passione e dedizione mantenendola decorosa e in ordine. La costruzione ha una superficie di 68 metri quadrati su due vani. Il manufatto non è connesso ad utenze e servizi di acqua, energia elettrica e gas e non esiste un impianto di riscaldamento, ma è dotato di un camino ad angolo e uno ad isola con focolare aperto.

I concorrenti dovranno presentare un plico sul quale dovrà essere riportato l’oggetto dell’asta ‘Bando per la locazione della Capanna Martignoni sita in località Campocecina – Monte Borla, entro l’11 luglio. Gli interessati possono consultare il bando sul sito internet del Comune di Carrara all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it/it o sull’albo pretorio online.

Alessandra Poggi