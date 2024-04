“Cantieri della salute“. Rete di incontri

‘Cantieri della salute’ è un progetto della Regione nato per promuovere ulteriormente il coinvolgimento del Terzo Settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio, a cui ha aderito la Società della salute, avviando una manifestazione di interesse. Il progetto prevede momenti di incontro, ascolto, partecipazione e in generale di rafforzamento delle reti locali, la realizzazione di incontro laboratoriale dedicato all’esplorazione e alla mappatura delle diverse iniziative esistenti in materia di tutela della salute dei singoli e delle comunità e di una Agorà, un evento pubblico organizzato per gruppi di lavoro e aperto a tutte le realtà del territorio, per confrontarsi sul futuro della sanità territoriale, del benessere della propria comunità. L’incontro laboratoriale avrà luogo giovedì 9 maggio dalle 16.30 alle 19 al Castello di Terrarossa, Comune di Licciana Nardi, mentre l’Agorà avrà luogo sabato 15 giugno dalle 9 alle 16.30 al Municipio del Comune di Mulazzo.

Negli ultimi anni, l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha reso chiaro a tutti quanto sia importante promuovere un dialogo tra le istituzioni e il tessuto civico e associativo a livello locale. La gestione dell’emergenza ha confermato il ruolo determinante che il volontariato e le reti di solidarietà già avevano da tempo nell’offrire risposte rapide e concrete ai bisogni delle comunità. Per informazioni e chiarimenti è possibile: scrivere all’indirizzo [email protected]; consultare il sito https://cantieridellasalute.it/; telefonare al numero della Bottega della Salute 3482830445.