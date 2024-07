"Cantieri conclusi a fine settembre. Ok, ma almeno dicano in quale anno"

"Lo stadio non sarà pronto per l’inizio del campionato, e questo già lo sapevamo". Lo scrive l’ex consigliere provinciale Cesare Micheloni (nella foto) a proposito dei lavori di adeguamento dello Stadio dei Marmi, quelli per permettere alla Carrarese di giocare in casa il campionato di serie B. Lavori necessari all’impianto sportivo per essere a misura della promozione.

"L’amministrazione comunale aveva annunciato che i lavori di ammodernamento si sarebbero conclusi entro il 30 settembre - prosegue Micheloni - ma di quale anno? Di certo non del corrente, infatti, come si evince dal cronoprogramma dei lavori di sintetico - prosegue Micheloni - dovrebbe essere pronto il prossimo 5 novembre, salvo che sia stata rispettata la data effettiva di consegna dei lavori che era fissata per il 12 luglio scorso. Visto che l’osservanza delle date sopra citate si riferisce solo ad una parte di lavori necessari al fine di ottemperare alle prescrizioni imposte dalla Lega Serie B, sarebbe utile sapere quando partiranno le restanti opere di adeguamento".

"L’impressione è che si sia voluto costruire la casa partendo dal tetto - aggiunge Micheloni -, che lo Stadio potrebbero avere un peso nella partita che si sta giocando per il futuro dell’amministrazione e soprattutto della sindaca Arrighi. Staremo a vedere, il tempo è galantuomo".