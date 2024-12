Canti natalizi per le vie di Romagnano grazie ai ragazzi della primaria

Gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria di Romagnano nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una bella iniziativa. Hanno intonato cori natalizi per le vie e le piazze del quartiere, rendendo partecipi i residenti di questa iniziativa itinerante pensata per celebrare la festività del Natale e augurare una buona festa a tutti. La ’lezione aperta’, che ha preso il via in piazza Albania, in prossimità della scuola, è poi proseguita in piazza Istria per concludersi al Villaggio Castagnara. Agli alunni e alle insegnanti, che hanno continuato a cantare per le vie del quartiere fin dall’inizio del percorso, si è unito un numeroso gruppo di persone che ha formato un gioioso serpentone natalizio. Si è creata così un’atmosfera magica che ha coinvolto e toccato il cuore a molte persone che, durante il percorso, sorprese dalla bella iniziativa, volentieri si sono affacciate da finestre e balconi, partecipando e salutando. L’iniziativa, inserita all’interno del progetto ’Giocando tra parole e musica’ della primaria di Romagnano, si è conclusa, al rientro, con un affettuoso scambio di auguri e la reciproca volontà di ritrovarsi anche il prossimo anno per far rivivere nuovamente, a grandi e piccini del quartiere, sentimenti ed emozioni positivi.