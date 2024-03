’Cantami o diva’: maratona in versi oggi alla Biblioteca Diocesana

’Cantami o diva’ è il titolo di un reading poetico per celebrare la Giornata mondiale della poesia

che è in programma oggi, alle 18.30, alla Biblioteca Diocesana di Massa, in via dei Colli 2. Una vera e propria maratona in versi durante la quale si alterneranno poeti, con propri componimenti, e lettori ad alta voce con poesie di autori di tutto il mondo.

I poeti sono: Massimo Alberti, Maurizio Bonugli, Maria Grazia Cattani, Manuela Fazzi, Giovanni Gaggio, Giulia Manfredi, Marino Matteo Marino, Modulum, Luca Orrico e Gaetano Vacca.

I lettori, invece, sono: Adriana Avolio, Aurora Benedetti, Guglielmo Bertilorenzi, Silvana Cannoni, Piera De Angeli, Gabriella Ghilarducci, Maria Martino,Kadhim Niang, Massimo Norti e Sarah Trovato.

L’evento è organizzato dal Circolo Laav (Lettori ad alta voce) di Massa e dal collettivo poetico Zauberei di Massa Carrara, in collaborazione con il centro ’Dal libro alla solidarietà’ di Massa, la Biblioteca Diocesana e l’Associazione Surus. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della poesia.