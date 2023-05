Cantamaggio di Montereggio Paesi in festa con canti e cibo per salutare la bella stagione

di Michela Carlotti

Paesi in festa nel Comune di Mulazzo per il Canto del Maggio, una tradizione propiziatoria celebrata fin dall’antichità per salutare la bella stagione. Strofe augurali, cantate in rima ed accompagnate dalle fisarmoniche, vengono portate di casa in casa dal corteo dei Maggianti di Montereggio (nella foto), guidati dal capo maggio. Pantaloni di velluto, camicia a quadretti, cappello di paglia e l’immancabile fazzoletto al collo giallo-verde, i colori del fiore della ginestra: è questa la divisa del Cantamaggio.

"Un tempo gli uomini di Montereggio partivano a piedi con gli asini carichi di barili di vino e stavano via anche per una settimana, portando il canto nei paesi limitrofi fino alle case sparse della Liguria, a Suvero" racconta il capomaggio Carlo Antoniotti.

La tradizione è poi cambiata nel tempo: "Fino all’alluvione del 2011 - spiega Antoniotti - partivamo per due giorni. Al termine del cerimoniale, dividevamo i doni ricevuti nelle case, soprattutto salumi, formaggi, pane, uova, e facevamo una grande festa in paese". Un’altra cesura nella tradizione è dipesa dal Covid. "Quest’anno si riparte – prosegue Antoniotti – sperando che il tempo prometta bene". Ed il tempo è stato benevolo, così il Cantamaggio è partito ieri da Parana e proseguirà oggi a Montereggio dove non mancheranno banchetti ricchi di prodotti fatti in casa: torte, dolci, frittate e salumi.

Il Cantamaggio di Montereggio, insieme a quello di Castevoli, si esibirà nuovamente il 6 maggio in occasione della Festa dell’Unione Europea organizzata dal Comune di Mulazzo e che avrà luogo ad Arpiola con la partecipazione della delegazione della città francese gemellata di Puylaurens. Quella mattina verrà celebrata una messa dal vescovo Mario Vaccari. Il 21 maggio è in programma la rassegna interregionale con una ventina di gruppi, promossa dall’associazione del Cantamaggio che quest’anno sarà a Bardi in provincia di Parma, il prossimo anno a Santo Stefano d’Aveto in provincia di Genova. Ogni due anni la rassegna torna a Montereggio. Anche il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, partecipa al Cantamaggio: "Noi il primo maggio celebriamo la festa dedicata alla magia di Montereggio e dei suoi cantori che augurano a tutti ogni bene e prosperità. Tutti sono invitati a partecipare con convivialità".