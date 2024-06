Cani in passerella alla Imm 3mila esemplari sfileranno per l’elezione del più bello

Arrivano da tutta Italia e dall’estero per contendersi l titolo del best in show. Sono i 3mila cani di razze pregiate, esemplari unici e rari che arriveranno sabato 8 e domenica 9 a Carrarafiere per per le gare internazionali di bellezza organizzate dall’Enci. All’interno dei padiglioni fieristici di Marina di Carrara si svolgeranno nelle due giornate le competizioni che vedranno arrivare esemplari di tutte le razze da tutta Italia e da vari paesi europei.

La giuria è composta da esperti provenienti da tutto il mondo, compresa Australia e Sud America, che esamineranno ogni cane seguendo gli standard di razza della Federazione Cinologica Internazionale. Durante il Best in Show, che assegnerà il titolo del cane più bello, verranno distribuiti moltissimi premi consistenti in prodotti per l’alimentazione, coccarde e coppe per i migliori classificati.

E’ un’occasione unica per i vari protagonisti per ricevere il premio più ambito e per gli amanti degli amici a quattro zampe per ammirare varietà che sono davvero rare.

L’esposizione, organizzata dalla delegazione Enci di Pisa, è aperta al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 18 sia sabato che domenica. L’entrata è dall’ingresso di da Viale Galilei 1.

Estrema soddisfazione è stata espressa dall’organizzatrice, l’avvocato Barbara Zanieri che in attesa del taglio del nastro ha dichiarato: “C’è un enorme lavoro ed una grande squadra di volontari dietro l’organizzazione di questo appuntamento, ma ogni anno – ha proseguito Zanieri – è sempre una gioia ricevere a Carrara cinofili provenienti da tutta Europa con i loro meravigliosi amici a quattro zampe. Tante le presenze a Carrarafiere, in netto aumento rispetto allo scorso anno, che hanno aderito a questo evento ormai consolidato per la città di Carrara. Voglio ringraziare di cuore i partecipanti, i volontari e la dirigenza di Carrarafiere e dare a tutti gli appassionati appuntamento per il prossimo week end".

Sono ammessi nel padiglione espositivo del complesso fieristico unicamente i cani iscritti alla gara entro i termini previsti ed elencati nel catalogo ufficiale della rassegna.

Gli organizzatori ricordano che nel padiglione di Carrarafiere, appositamente attrezzato per la kermesse, non sono ammessi cani non iscritti alla competizione internazionale.