Canevara, tra incuria e pericoli Sos dal borgo crocevia per i monti

Canevara è un piccolo borgo di fondovalle sparso alle spalle di Massa, il primo che si incontra salendo lungo la strada provinciale di via Bassa Tambura. Case che si arroccano da un lato scavalcando il Frigido, dall’altra si inerpicano sul versante tagliato dall’asfalto. Canevara si trova sin dalla sua nascita a un crocicchio. Qui convergono ancora oggi come in passato le strade degli altri paesi di montagna, della vallata interna del Frigido fra Antona, Altagnana e Pariana: ha il fascino di quella che potremmo definire una ‘stazione di posta’ per chi affronta le montagne. Ed è qui che ancora oggi si trovano una farmacia e l’ufficio postale della vallata. Un borgo di 500 anime che d’estate quasi raddoppiano. E quell’incontro di vie, attraversate anche dai bisonti del marmo avrebbe bisogno di più. Merita di più. Servizi prima di tutto, parcheggi che mancano come il pane per far respirare via Tambura che taglia il due il paese trasformandosi in un pericoloso imbuto. Poi piccole attenzioni per fare della porta che collega Massa con la vallata del Frigido un centro vivo e vivibile. Lo chiedono gli abitanti che credono nelle potenzialità del paese e che per anni si sono armati di tanta...