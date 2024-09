Cancro al seno: via alla campagna: "Prevenzione e diagnosi precoce"

La prevenzione e la diagnosi precoce come armi più efficaci per battere il tumore al seno e la solidarietà tra donne come strumento per infondere ottimismo. Sono i messaggi che arrivano dalla campagna Lilt for Women – Nastro Rosa 2024, lanciata ieri mattina dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con un evento al Ministero della Salute. La campagna è dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno, ma offre anche occasioni di diagnosi precoce: negli ambulatori aderenti sarà possibile infatti effettuare visite senologiche durante le quali verrà insegnata alle pazienti anche l’autopalpazione. A Massa saranno prenotabili chiamando, nella fascia oraria 10-12, la sede della Lilt di via Democrazia al numero: 0585488280.

Con oltre 56mila nuove diagnosi registrate nel 2023, il cancro al seno è il tumore femminile più frequente in Italia, rappresentando quasi il 30% di tutte le neoplasie nelle donne e la prima causa di morte nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 50 anni. Grazie ai progressi nella diagnosi e nella terapia, oggi l’85% delle pazienti è viva a 5 anni dalla diagnosi. "L’impegno costante della Lilt è investire in salute, consapevoli che l’eliminazione di cattive abitudini come il consumo di tabacco, l’abuso di alcol, l’errata alimentazione e la sedentarietà potrebbero prevenire il 40% dei casi di cancro e ridurre la mortalità nella stessa misura, grazie alla partecipazione agli screening senologici, ancora oggi in stato di sofferenza", ha spiegato il presidente dell’associazione provinciale Lilt Massa Carrara, Pietro Bianchi.

Dopo la pausa estiva la Lilt di Massa Carrara ha ripreso ieri le iniziative con la giornata Solvay+Bario. Ma facciamo il punto della situazione rispetto al calendario dei prossimi eventi in programma. Quest’anno la Lilt sarà impegnata in un progetto di sensibilizzazione rivolti agli studenti e alle studentesse degli istituti del territorio. Si parte a novembre con l’incontro al Teatro Guglielmi a Massa, mentre nel 2025 l’iniziativa sarà ripetuta al cinema Garibaldi a Carrara.