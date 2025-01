Canal del rio: "Troppi ritardi": "I lavori non potranno partire"

Il consigliere comunale della Lista Ferri, Filippo Mirabella, interviene sugli imminenti lavori che interesseranno il Canal del Rio. Secondo il consigliere di opposizione i lavori non potranno partire a gennaio, come annunciato dall’amministrazione comunale. "Il 27 dicembre 2024 il dirigente Nicola Festa aveva approvato una perizia tecnica relativa allo spostamento dei sottoservizi redatta dall’ingegner Giuseppe Fruzzetti per una spesa complessiva di 85mila euro – scrive Mirabella –. Tra l’altro l’appalto di 2 milioni e 750mila euro era stato affidato già a maggio del 2023 all’Ati composta da Ediltecnica e Studio tecnico ingegner Giuseppe Fruzzetti, ma il cantiere non era mai partito. Con la determina del 27 dicembre abbiamo avuto una brutta notizia, cioè che prima di iniziare il cantiere vero e proprio di adeguamento idraulico del canale, sono necessarie le opere di spostamento di tutti i sotto servizi presenti. Il rischio è che le esigenze tecniche per contenere i costi del progetto esecutivo da parte della ditta appaltatrice, potrebbero generare eventuali scostamenti nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto, con aumento dei costi e rallentamenti nei tempi di esecuzione. Chiedo come sia possibile che l’assessore ai Progetti speciali e al Pnrr Moreno Lorenzini non fosse al corrente che per la realizzazione delle opere di adeguamento idraulico di Canal del Rio – conclude Mirabella –, si dovesse procedere allo spostamento di sottoservizi interferenti con la nuova posizione del canale?".

"Appare evidente che l’ingegner Festa non sarà in grado di aprire il cantiere i primi di gennaio, come aveva dichiarato Lorenzini. Nel frattempo spero che l’incontro del 20 gennaio sul Pnrr possa essere proficuo per i cittadini e che il sindaco Arrighi inviti, oltre al dirigente Nicola Festa anche l’ingegner Giuseppe Fruzzetti, al fine di far capire meglio il progetto e il perché di una perizia che ha rallentato il cantiere con maggiori costi per spostare i sottoservizi, ma soprattutto per informare i presenti in che fase temporale del cronoprogramma siamo arrivati".