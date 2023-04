Campus, servono gestori Un bando del Comune

Il Comune di Massa cerca gestori per i centri estivi, associazioni cui affidare l’organizzazione e la gestione delle strutture che ospiteranno bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni nel periodo che va dal 3 luglio al 18 agosto. Possono partecipare al bando di selezione le associazioni di volontariato e promozione sociale iscritte da almeno due anni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con esperienza biennale nella gestione di servizi analoghi.

Il Comune prevede a carico dei gestori comunque lo svolgimento di alcune attività obbligatorie da organizzare durante il periodo di affidamento dei centri: una gita di un giorno per i centri da 6 a 11 anni e da 12 a 14 anni. Per la fascia 3-5 anni l’organizzazione della gita di un giorno è facoltativa. Il costo del trasporto è sostenuto dal Comune di Massa mentre eventuali biglietti di ingresso sono a carico delle famiglie. Almeno due uscite settimanali come piscina, mare, parco giochi e fra le due uscite settimanali deve essere prevista la visita al Museo Guadagnucci, la visita guidata del Teatro Guglielmi per le fasce 6-11 anni e 12-14 anni e una visita al Castello Malaspina comprensiva di laboratorio. Il personale del Castello organizzerà, con spese a carico del Comune di Massa, un laboratorio per l’intrattenimento dei bambini. Un’attività è prevista nel mese di luglio, in orario mattutino dalle 10.30 alle 12.30 solo per le fasce 6-11 anni e 12-14 anni. Per l’organizzazione delle uscite le organizzazioniassociazioni avranno a disposizione 2 pulmini omologati per il trasporto di minori fino a 14 anni della capienza di 32 o 34 bambini e 1 o 2 adulti. I pulmini saranno disponibili tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

I vari Centri si accorderanno per l’utilizzo dei mezzi di trasporto necessari per gli spostamenti. Le strutture da poter chiedere in gestione sono diverse. Sono: il centro coccinelle alla scuola dell’infanzia La Salle fino a 50 bambini dai 3 ai 5 anni; il centro Gabbiani alla scuola primaria Dante Alighieri fino a 75 bambini da 6 a 11 anni; il centro Scoiattoli alla scuola dell’infanzia Fucini fino a 50 bambini da 3 a 5 anni; il Centro Marmotte alla scuola primaria Fucini per un massimo di 50 bambini da 6 a 11 anni; il Centro Delfini alla scuola primaria di via Fiume, per 75 bambini da 6 a 11 anni; il centro Orche alla scuola media Don Milani o media Parini fino a 20 bambini dai 12 ai 14 anni. Le domande per chiedere la gestione devono essere presentate al Comune di Massa entro il 10 maggio.