Campus estivi per tutti. Quattro appuntamenti dal mare alla montagna con i progetti di ’Sport In’

’Sport In’, un’altra estate da raccontare per i campus estivi polisportivi e multidisciplinari. Da un’idea realizzata nove anni fa torna con nuovi progetti sul territorio massese per la gioia di bambini e famiglie. Da fine aprile partiranno infatti le iscrizioni per i quattro campus di ’Sport In’. "E’ un progetto che sta crescendo – dichiara Giulia Firomini, amministratore delegato di ’Sport In’ –. Il nostro progetto ha in serbo numerose iniziative volte a crescere di anno in anno visto che l’avventura decollata nel 2016 ci ha permesso oggi di crescere ed evolverci in società sportiva con il fine di rispondere meglio alle sfide di innovazione e cambiamento richieste dalla nuova riforma dello sport. Vogliamo sopperire alle necessità che richiede il territorio offrendo dei pacchetti che comprendono ben 4 campus diversi con numerose iniziative e strutture capaci di accogliere più di 350 iscritti al mese e ne siamo fieri numeri che siamo riusciti a raggiungere grazie agli investimenti profusi negli anni ed insieme al duro lavoro di tutti i dipendenti, collaboratori, volontari e istruttori sportivi".

I quattro campus di ’Sport In’ sono: ’Estate in corsa’ (nato nel 2016n si svolge al campo scuola di via Oliveti a Massa), ’Apua Camp’ (da un idea nata nel settembre 2022), ’Ludolandia Summer Camp’ (centro sportivo ludico ricreativo integrato sport e salute a Ronchi) ed ’Estate in Spiaggia’ (al bagno Pupa Mocambo di Marina di Massa). ’Sporti In’ è ormai una realtà che sta crescendo. "Ci stiamo evolvendo e vorremmo crescere mediante collaborazioni di crescita al di fuori della regione. Tutto questo – dice ancora Firomini – è stato possibile grazie a Sonia Cherubini, il mio ’braccio destro’, che ha offerto un valore aggiunto a ogni iniziativa che abbiamo realizzato".

La fascia oraria dei campus andrà dalle 7.30 alle 17 e rappresenterà un sollievo per le famiglie offrendo un servizio per i lavoratori che operano sul nostro litorale e nel territorio apuano andando in supporto alle famiglie offrendo un servizio alle madri e padri che lavorano. I bambini dai 9 mesi ai 14 anni di età avranno molte possibilità per divertirsi e imparare. Si passerà dalla psicomotricità e i giochi Montessoriani ad altre svariate attività, ossia laboratori creativi, compiti scolastici, avviamento allo sport (i partecipanti possono provare da una a due discipline al giorno sempre diverse), gite sul territorio, nuove collaborazioni con enti e istituzioni, vigili del fuoco, polizia municipale (con progetti interattivi).

Quest’anno ’Sport In’ si è attivato per introdurre un numero sempre maggiore di figure in supporto alle nostre attività come: il gruppo di speleologi per le gite in grotta, e tutti gli istruttori che insegneranno: il surf con il team Apua Surf, skate, hip hop con Urban Accademy,Ving Tsun Kung Fu con Sifu Mirko La Rosa, basket con Maya, atletica leggera coi Runnerini Doc Afaph, zumba, tiro con l’arco, laboratori di scultura con Barbara Iadicicco e molto altro. Per informazioni sui campus si può conttattare i numeri 340 6219202 (Giulia) o 328 9643965 (Sonia).

Vittoria Bertelloni