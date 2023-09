"Campo sportivo nel degrado a Licciana Nardi: la denuncia".

"Al campo sportivo Bernardi

di Terrarossa, ormai è di casa

il degrado". Lo afferma Francesco Micheli capogruppo dell’opposizione consiliare

a Licciana Nardi. "Un tempo era un centro sportivo vivo: generazioni di calciatori

e pescatori l’hanno frequentato

e vi hanno trascorso momenti magnifici. Oggi, purtroppo,

a causa di scelte fatte dall’attuale amministrazione,

le cose sono profondamente mutate. Che cosa in particolare? Gli ex spogliatoi del campo sussidiario sono

la parte in cui è maggiormente visibile il degrado in cui versa la struttura. Rifiuti di vario genere, barili abbandonati

e poi il muro degli spogliatoi – sottolinea il consigliere – presenta evidenti bruciature, causate dall’utilizzo di una griglia per barbecue. Un uso improprio di un bene pubblico, Un bene, che per molti anni era stato gestito dal locale gruppo dei cacciatori".

Micheli poi rincara la dose: "Questi ultimi, è bene precisarlo, sono stati

mandati via grazie alle scelte dell’amministrazione Martelloni. Qualche anno fa, l’associazione che attualmente gestisce la struttura ha vinto il bando – spiega – in circostanze che hanno sollevato dei dubbi. E in particolare, hanno ottenuto un punteggio alto per il progetto di miglioramento, che hanno presentato in sede di gara. A questo punto – chiude Micheli – è lecita la domanda: queste migliorie sono state realmente fatte?.

A giudicare dallo stato della struttura, decisamente no.

Il centro sportivo Bernardi

deve tornare a essere vivo, questa amministrazione

sta invece deteriorando

il patrimonio comunale".

Roberto Oligeri