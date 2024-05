Campo sportivo affidato per 15 anni. Lieto fine dopo il lungo abbandono

Una nuova gestione per il centro sportivo di Terrarossa, in stato di abbandono dal 2016, anno dello scioglimento dell’associazione U.s. Terrarossa. Appena insediata, l’amministrazione Martelloni si è messa al lavoro alla ricerca di un’associazione che potesse prendersi cura del centro sportivo: i due laghi erano andati in concessione alla Fipsas nel 2018, durante l’amministrazione Belli, mentre è strato molto più difficile trovare qualcuno per il centro sportivo, nonostante la ricerca continua e il dialogo con diverse realtà. Ma l’amministrazione non si è arresa ed è arrivata a un risultato. Il Comune ha pubblicato un bando per la gestione del campo sportivo Bernardi per il quale è arrivata solo un’offerta ed è stata appena firmata la concessione con l’associazione dilettantistica “Lunigiana Padel“.

Il bando era rivolto a tutte le associazioni senza scopo di lucro che fossero in grado di presentare un piano di rigenerazione e ammodernamento, per arrivare a favorire l’aggregazione sociale e giovanile, prendendosi un impegno a lungo termine, con iniziative sportive, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale.

La concessione prevede che l’associazione si occupi del centro senza corrispondere affitti al Comune, prendendosi cura di tutta la struttura costituita da un campo polivalente, campo da calcio, spogliatoi, campo da bocce, campo da tennis, magazzino e aree verdi. L’associazione si impegna anche nella realizzazione di due campi da padel, uno al coperto e l’altro più avanti nel tempo, andando ad ampliare l’offerta iniziale. L’impegno è di 130mila euro che verrà speso per tutta una serie di obblighi. Essendo l’investimento dell’associazione superiore ai 60mila euro – come previsto dalla legge e dalla convenzione comunale – la concessione sarà di una durata di 15 anni. "Chi la dura la vince – ha commentato il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni – Non ci siamo arresi ai ’no’ ricevuti e siamo stati ripagati perché il centro sportivo di Terrarossa potrà tornare a rivivere, dopo anni di abbandono. Finalmente un’opportunità che potrà rispondere alle necessità di svolgere attività sportiva con finalità agonistiche e di normale esercizio fisico ai nostri cittadini, garantendo il diritto di usufruire degli impianti e delle attrezzature a tutta la collettività. Gli spazi potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi per il pubblico. Siamo molto soddisfatti e non vediamo l’ora di vedere il centro sportivo rivivere".