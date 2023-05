Campioni di logica: gli studenti apuani conquistano 6 ori su 8 ai Campionati nazionali

Massa Carrara, 28 maggio 2023 – Massa Carrara si conferma anche quest’anno la provincia regina della logica, conquistando nuovamente sei ori nazionali su otto, ma con nuovi protagonisti, alla finale del X Campionato Studentesco di Giochi Logici che si è tenuto a Modena. Il contesto è cambiato notevolmente dagli ultimi tre anni nei quali la gara si era tenuta online per tutte le categorie. Infatti la finale, patrocinata dall’Università di Modena e Reggio Emilia, si è svolta a presso la Polisportiva Sacca. L’ organizzatore della manifestazione ha voluto dare un premio speciale ad Arianna Domenichelli, ex allieva del Liceo Marconi di Carrara, che ha vinto ’a distanza’ tre titoli nazionali di fila nel 2020, 2021 e 2022. Ma vediamo i risultati.

Nelle Primarie un applauso va ad Alice Tognini, della scuola Carducci di Massa, che è arrivata qui nta. Nelle medie entrano nella top ten Leonardo Zapponi 9°, Giovanni Bengasi Fiorini 7° e Lorenzo Majello 5°, tutti della scuola Taliercio di Carrara. A un passo dal podio, per un solo minuto di ritardo nella consegna, Giacomo Bellè della scuola Malaspina di Massa è arrivato quarto. Trionfo per Kevin Elezi della scuola Dazzi di Carrara, che conquista il primo oro della giornata a pari merito, sia per punti sia per tempo impiegato, con Niccolò Gasperotti di Trento. Ottimi i risultati anche nella categoria Biennio: Jacopo Bortolan 7°, Linda Babboni 6ª, entrambi del Liceo Marconi di Carrara, Veronica Lucia del Liceo Fermi di Massa 5ª e Francesco Manetti ancora del Liceo Marconi 4°. Eccellente è senz’altro l’oro conquistato da Sara Galletti del Liceo musicale di Massa, l’anno scorso 3ª, che ha risolto correttamente i dodici schemi proposti. Nella difficile categoria del Triennio individuale i nostri finalisti si sono ben comportati con Matteo Massa 6° e Rosario Gentile 4°, entrambi del Liceo Marconi di Carrara. E’ arrivato terzo Andrea Borghini, studente dell’istituto serale Salvetti di Massa, bissando il risultato dello scorso anno. Ha vinto risolvendo tutti i 12 giochi Niccolò Consigli, allievo del Liceo Marconi, che ha conquistato il terzo oro della giornata per Massa Carrara.

Per la finale a squadre, la gara consisteva in una ’Escape Room’ con cinque stanze, contenenti diverse tipologie di giochi, in ordine crescente di difficoltà, e dalle quali uscire tramite la scoperta di un codice. Premio speciale per aver vinto con merito le edizioni del 2020, 2021 e 2022, a distanza, alla squadra ’Per fari alberi ci vuole un campo’, composta da Avio Baccioli, Niccolò Benassi, Tommaso Coppelli e Arianna Domenichelli, ex allievi del Liceo Marconi.

Nella categoria Primarie, ottimo quinto posto per la squadra dell’Ic Taliercio ’I Fantaquattro’ composta da Oscar Lalli, Simone Del Nero, Daniele Barral e Nils Marton, tutti alunni della classe VB. Per le medie troviamo al 6° posto ’I 4 indecisi’ della Taliercio di Carrara e al 4° ’I Ping Pong’ della Dazz i. Sul podio, al terzo posto, ’I Gini’ della Taliercio. Stravince la squadra ’Nascondino sotto i ponti’, della Dazzi, composta da Eleonora Bonvini, Kevin Elezi, Matteo Rosini e Cecilia Barbu che risolvono correttamente tutte e tre le stanze previste. Kevin e Matteo bissano l’oro conquistato l’anno scorso con altri compagni di squadra. Per la categoria biennio 5° gli ’Uragano logico’ del Liceo Marconi di Carrara, che hanno giocato la finale in due. Ottima è la prestazione della squadra apuana delle ’Tsaritsa’ del Liceo artistico Palma di Massa che si è piazzata seconda a soli otto punti dalla squadra del Liceo Marconi di Carrara ’Hitori e le mucche’, composta da Linda Babboni, Nicolò Brizzi, Jacopo Bortolan e Saksom Ulivieri che ha vinto così l’ennesimo oro della giornata (per Linda il quarto dopo i due nell’individuale medie del 2021 e 2022 e quello a squadre del 2021).

Infine nella categoria regina della manifestazione, quella del Triennio a squadre, troviamo al 10° posto i ’Manners’ del Liceo Fermi di Massa, al 5° posto gli ’Iperimprovvisati’ del Liceo Marconi e primi, a pari merito con i ’Soap’ del Liceo Galilei di Legnano, i ’Coleotteri Rosashocking’, squadra del Marconi di Carrara composta da Rosario Gentile, Giulia Pe’, Mauro Cannas e Matteo Massa: per Matteo è il quarto oro dopo l’individuale del 2020 e i due del biennio a squadre 2021 e 2022.