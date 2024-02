Campionato nazionale di pasticceria alla Fiera Tirreno CT

Talento, tecnica e professionalità sono le caratteristiche che contraddistinguono i pasticcieri che si sfideranno al Campionato nazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria in programma il 5 e 6 marzo alla Fiera Tirreno CT a Marina di Carrara. Ideato e organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria il Campionato ha l’obiettivo di assegnare il trofeo di Migliore Pasticciere d’Italia 2024 e formare la Nazionale: la squadra che rappresenterà l’Italia al mondiale del 2025. "Questa edizione vanta davvero una grandissima partecipazione, avremo professionisti da tutta Italia - dice Matteo Cutolo, presidente FIPGC - Ci riempie di orgoglio perché vuol dire che l’intero settore dolciario è in crescita, che si ha voglia di imparare e mettersi in gioco, e sottolinea quanto sia importante la continua formazione e il confronto con gli altri esperti del settore". Una competizione in cui i maestri pasticcieri saranno messi a dura prova in una delle seguenti categorie a tema “Il mondo incantato delle fiabe”: scultura in pastigliaggio e monoporzione moderna; scultura in cioccolato e praline; scultura in zucchero e torta moderna. La giuria, composta dall’Equipe eccellenza italiana ed Equipe eccellenze internazionaie FIPGC e tre professionisti esterni alla Federazione, giudicherà l’innovazione, le difficoltà d’esecuzione, le tecniche utilizzate, l’abbinamento di gusti e ingredienti, la contrapposizione di caldo freddo, ma anche l’organizzazione del lavoro, la pulizia, l’ordine e i materiali informativi. Marina di Carrara dal 3 al 6 marzo diventa la capitale indiscussa di arte e dolcezza con altri tre Campionati Italiani FIPGC. Campionato miglior colomba d’Italia (il 3 e il 4 marzo vedremo sfilare oltre 100 colombe); Campionato nazionale di panificazione (4 categorie e tantissimi maestri dell’arte bianca con le mani in pasta per realizzare il migliore pane d’Italia); Campionato nazionale artisti decoratori.