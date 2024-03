"Campionati italiani della geografia: successo a Carrara con oltre 2.800 studenti partecipanti"

Sabato si è conclusa l’ottava edizione dei ‘Campionati italiani della geografia’, la gara studentesca dedicata alla scuola secondaria di primo e secondo grado. La manifestazione promossa da ‘Sos Geografia, associazione italiana insegnati di geografia e associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’, ha coinvolto circa 2.800 studenti di 119 scuole provenienti da 64 province di 19 regioni. Ha partecipato anche una scuola italiana di Pola in Croazia. Il primo premio per la categoria dei giochi individuali è andato a Lorenzo Biagini della scuola Camigliano di Capannori, il secondo a Gabriele Bernardi dell’istituto Monnet di Mariano Comense, il terzo a Gabriele Cattaneo dell’istituto Camigliano Capannori, a Vittorio Parziale del Tarso Bacoli, a Francesco Po del Meucci di Carpi e a Greta Zandonatti dell’Itet di Rovereto.

Nella classifica a squadre hanno primeggiato per il primo grado l’istituto napoletano ‘Paolo di Tarso’, il Camigliano di Capannori e il ‘Sauro Errico Pascoli’ di Napoli, mentre per il secondo grado l’Itet ‘Fontana’ di Rovereto, il Meucci di Carpi e il Monnet di Mariano Comense. Il premio ‘Antonella Primi’ per il miglior video è andato all’istituto Galilei di Poppi, seguito dal ‘Colamonico Chiarulli’ di Acquaviva delle Fonti e dal Pascal di Foggia. La categoria open dedicata a tutti gli appassionati di geografia, e alla quale erano iscitte una cinquantina di persone, se la sono aggiudicati Cesare Targher di Folgaria, Simone Bolzonaro di Anguillara Veneta e Nicolas Abbrescia di Grottamare. I primi tre classificati delle due sessioni, insieme ai secondi classificati del loto istituto, con i loro docenti, saranno ospiti a maggio, rispettivamente, del Parco regionale delle alpi Apuane (Equi Terme), e del Parco nazionale dell’appennino Tosco-Emiliano al centro ‘Montagna Verde di Apella a Licciana Nardi. I primi classificati per il miglior video parteciperanno invece al ‘Festival delle Geografie’ di Levanto in programma dall’11 al 14 aprile. I ‘Campionati italiani della geografia’ sono patrocinati da Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Comune di Carrara.