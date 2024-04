Campionati di logica. Oltre 160 studenti risolvono gli enigmi e volano alla fase finale

Eccellenze apuane in vetrine, anche quest’anno, all’11esimo Campionato studentesco di giochi di logica. La provincia ha reso onore ai suoi trascorsi (nel 2020 i partecipanti erano 900 con 150 finalisti). Una battaglia intensa con i coetanei delle altre provincie d’Italia, provando a risolvere i 16 giochi logici proposti per gli individuali e 32 per le squadre. Più di 160 studenti hanno conquistato un posto in finale. La sede Salvetti dell’IIS Barsanti di Massa, che dal 2015 è organizzatrice dei giochi a livello provinciale e organizzatrice quest’anno per la prima volta del Trofeo della Logica Apuana (gara a squadre riservata alle scuole medie della provincia), ha sostenuto, come ha potuto, tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo evento.

La fase eliminatoria, svoltasi, come ormai da alcuni anni, online sul sito PuzzleFountain – con classifiche nazionali e non provinciali – ha previsto gare distinte: 4 individuali (primarie 4° e 5° anno, medie, biennio e triennio delle superiori) che si sono svolte martedì 12 marzo e 4 a squadre (primaria 4° e 5° anno, medie, biennio e triennio delle superiori) che hanno avuto luogo il 19 e 20 marzo. Di seguito, categoria per categoria, i nomi dei 166 qualificati per le finali nazionali che si terranno sabato 18 maggio alla Polisportiva Sacca a Modena. Categoria primarie a squadre: 5A Menconi 1 e 5A Menconi 2 (IC Taliercio) Categoria medie individuali: Matteo Fusani, Thomas Baldelli (Media Dazzi, Carrara), Ettore Favilla (Media Malaspina, Massa), Leonardo Zapponi, Giovanni Bengasi Fiorini, Siria Genghini, Anna Menconi, Lorenzo Mussi, Simone Del Nero, Giulia Pregliasco, Filippo Bianchinotti (Media Taliercio, Carrara). Categoria medie a squadre: Ping Pong (Dazzi, Carrara), Le 6 facce, Le Currie (Carducci, Carrara); Giorgini 1 (Media Giorgini), Fulmini (Media Parini, Massa), I Gini (freschi vincitori della gara a squadre provinciale), I Fantaquattro, Gli Stellini, LoGICA, I Prime, Gli Esclusi, Taliercio 2E (Taliercio, Carrara); La Bobo TV, I Giocondi (Malaspina, Massa). Categoria biennio individuale: Manetti Francesco, Babboni Linda, Bortolan Jacopo, Barcellone Diego, Ulivieri Saksom, (Liceo Marconi, Carrara); Veronica Lucia, Francini Filippo, Armanetti Emanuele, Bellè Giacomo (Liceo Fermi, Massa), Novelli Andrea (IIS P. Rossi, Massa), Frigo Alison (ITI Galilei, Carrara). Categoria biennio a squadre: Gli Armadilli Fabriatici, Barchette luccicanti, Si dai Cià (Liceo Marconi, Carrara); Persi in labirinto magico, Due al Quadrato (Liceo Fermi, Massa); Addendini (IIS Gentileschi); I Promessi Logici (Montessori-Repetti, Carrara); Carboni ardenti (IIS Rossi, Massa), I Veri Leoni (IIS Zaccagna – Galilei). Categoria triennio individuale: Gentile Rosario, Massa Matteo, Francesca Pregliasco, Andrea Solari, Erik Ghidini (Marconi, Carrara), Borghini Andrea (Istituto Salvetti serale Massa), Paglini Andrea, Sini Mattia (ITI Galilei Carrara), Teani Tommaso (Liceo Fermi Massa), Sara Galletti, Giulia Cardi (IIS Gentileschi). Categoria triennio a squadre: Gli Shocking Rosacoleottero, Vassalli di Barbero (Liceo Marconi, Carrara), Hi Tori a Pois ni 4.0, Le falene (ITI Galilei, Carrara), Le Costanti 4 (Liceo Fermi, Massa), Logicats (IIS Gentileschi, Massa Carrara), Carrara Gomme (Montessori-Repetti, Carrara); IFS28 (Istituto Salvetti, Massa); Larve del Void (Istituto Salvetti serale Massa). La dirigente scolastica Addolorata Langella dell’IIS Barsanti e le insegnanti, organizzatrici dell’evento provinciale fino al 2020, sottolineano la grande volontà di mettersi in gioco che contraddistingue tutti i partecipanti al di là dei risultati conseguiti.