Campionati della geografia. Aperte le iscrizioni on line

Al via le iscrizioni per i ‘Campionati italiani di geografia’ del 2024. Oltre agli studenti delle superiori potranno partecipare anche tutti quelli che amano o si intendono di geografia. Come sempre i campionati, giunti all’ottava edizione, sono organizzati da ‘Sos geografia’, Associazione italiana insegnanti di geografia Liguria e Toscana e dall’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’. I giochi che lo scorso anno hanno raggiunto la cifra record dei 3.300 iscritti, si svolgeranno online sulla piattaforma Kahoot. Saranno coinvolte le scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, ma anche i singoli cittadini. I campionati si svolgeranno in tre sessioni nelle mattinate del 141516 marzo dalle 8,30 alle 12,30. La prima giornata sarà rivolta alle scuole medie, quella del 15 marzo coinvolgerà le scuole secondarie di secondo grado, mentre la terza del il 16 marzo sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Le otto prove verteranno su temi come gli strumenti della geografia e geografia fisica, la demografia e la geografia politica ed economica, l’individuazione sulle carte mute di elementi geografici, le coordinate geografiche di città o località. Ci sarà anche un concorso per il miglior video realizzato dagli studenti. Nella mattinata di sabato 23 marzo dalle 10 alle 13 ci sarà la premiazione nell’aula magna dell’istituto Zaccagna" di Carrara. Bando e regolamento su www.sosgeografia.it.