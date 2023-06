Campagna di Disinfestazione contro l'Invasione di Zanzare, le Accortezze dei Cittadini

Il grande caldo e l’eventuale siccità sono tra i problemi principali dell’estate. Ma c’è n’è anche un altro che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute, soprattutto degli anziani e dei soggetti fragili. Si tratta dell’invasione delle zanzare. L’estate è appena iniziata ma già si segnalano criticità in tal senso sia a Marina che in città. Ma qualcosa si muove. E’ al via, infatti, la campagna di disinfestazione della zanzara tigre sul territorio comunale di Massa da parte di Asmiu. Operazioni che vengono svolte di notte, ma che hanno comunque bisogno di alcune accortezze da parte dei cittadini nelle strade interessate.

Il primo luglio si parte con viale Stazione, piazza IV Novembre, piazza Aranci e via San Pio X, dalle ore 2 alle 7 del mattino circa. Lunedì 3 luglio ci si sposta in piazza Garibaldi e viale Chiesa, fra le ore 4 e le 7.30 di mattina. In questi giorni i residenti sono pregati di non esporre vestiario, alimenti, giocattoli nei balconi o nei cortili, tenere al riparo animali di affezione e di tenere porte e finestre chiuse durante l’intervento.