Camerieri e lavapiatti. Le occasioni per i giovani

CAMERIERI Hotel "Azzurra" a Marina di Pietrasanta cerca camerieri ai piani per pulizia camere e spazi comuni. Esperienza nella mansione. Da subito a ottobre. Orario 8.30-13.30 per 6 giorni a settimana. Per candidarsi contattare 378 3048710.

LAVAPIATTI Stabilimento balneare "Bagno Riviera" a Marina di Pietrasanta cerca lavapiatti anche senza esperienza, l’azienda valuterà anche inserimento come apprendista, possesso Haccp e attestato di sicurezza sul Lavoro. Orario servizio pranzo 9-16. Da subito a settembre. Per candidarsi contattare 389 1604835 o inviare il curriculum vitae a [email protected]

BARISTA Stabilimento balneare "Bagno Dalia e Dauro" a Marina di Pietrasanta cerca cameriere di sala barista. Esperienza minima di 1 anno, possesso Haccp. Dal 15/06 al 30/09/2024. Dalle 14 alle 20. Per candidarsi 0584 745344 o 348 3028522 o inviare il cv a [email protected]