Cambio della guardia: Mara Ferasin alla guida del Commissariato

Cambio della guardia al commissariato di Carrara. Da lunedì scorso, Mara Ferasin ha assunto l’incarico di dirigente, sostituendo il dott. Daniele Manganaro, nomitato ora Vicario alla questura di Cuneo. Mara Ferasin, padovana di origine, si laurea in giurisprudenza e consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense, svolgendo per qualche anno la professione di avvocato penalista. Dopo il corso di formazione alla Scuola Superiore di Polizia, è assegnata alla Questura di Venezia, Ufficio Polizia Amministrativa, Sociale e Immigrazione. E’ poi trasferita all’Ufficio di Gabinetto, assumendo anche l’incarico di Portavoce del Questore. Viene nominata, altresì, Dirigente Ufficio minori della Divisione Anticrimine. È qui che, oltre all’attività legata ai minori, si occupa della realizzazione della “Policeland“, la stanza protetta per i minori vittime di violenza. Viene poi trasferita alla segreteria del Dipartimento Relazioni esterne e cerimoniale, occupandosi della comunicazione istituzionale del Capo della Polizia e Direttore generale Pubblica Sicurezza. Viene nominata anche Responsabile della Comunicazione del P.O.N. Sicurezza, occupandosi della realizzazione di eventi finalizzati alla comunicazione di obiettivi realizzati con fondi comunitari (ad esempio Castel dell’Ovo a Napoli, Reggia di Caserta, Vinitaly e altre iniziative). Viene inoltre nominata Responsabile del settore “cinema e tv” all’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale. Dopo l’esperienza a Roma, è trasferita alla Questura di Pistoia, divenendo Dirigente del Commissariato di Montecatini Terme seguendo in prima persona il progetto e i lavori di realizzazione della nuova sede. E diventerà, inoltre, Dirigente del Commissariato di Pescia. Promossa a Primo Dirigente, assume l’incarico di Capo di Gabinetto alla Questura di Trento.

Vanta numerose attività di polizia giudiziaria legate alla repressione del traffico di droga e si distingue per la gestione dell’ordine pubblico in eventi significativi come i Mondiali di Maxibasket, la vista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di chiusura della manifestazione “Pistoia: Capitale della cultura 2017”, le Olimpiadi delle Nazioni Unite (a citarne alcuni). Una carriera importante con attività professionali in ambiti variegati, che la rendono un funzionario versatile e di elevata caratura.